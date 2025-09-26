Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Нафтогаз начал переговоры о прямых поставках СПГ из США
Компания «Нафтогаз» обсуждает возможность заключения прямых контрактов с американскими производителями на поставки сжиженного природного газа, чтобы покрыть потребность в 5,8 млрд кубометров топлива в 2025 году, сообщил глава Нафтогаза Сергей Корецкий.
По его словам, Нафтогаз ведет переговоры с производителями сжиженного природного газа из США о заключении прямых контрактов, передает ТАСС.
Корецкий сообщил Bloomberg, что сейчас Украина закупает около десятой части необходимого ей сжиженного газа из США через польскую компанию Orlen.
Корецкий пояснил, что в 2025 году Украина будет вынуждена импортировать 5,8 млрд кубометров газа. При этом он отметил, что ведутся переговоры о прямых поставках с американскими компаниями, однако не уточнил деталей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине предупредили жителей о возможных отключениях газа зимой. Глава компании «Нафтогаз» заявил об уничтожении нефтеперерабатывающей инфраструктуры страны. Киев призвал граждан готовиться к возможным отключениям электричества.