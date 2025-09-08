Киев призвал украинцев готовиться к возможным отключениям электричества

Стало известно о рекомендациях по запасу фонарей и пауэрбанков на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Глава украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко не исключил вероятности отключения электроэнергии осенью, передает РИА «Новости».

Он отметил, что энергетики ожидают «тревожную» осень и рекомендуют гражданам и бизнесу подготовиться к возможным перебоям. Коваленко призвал население приобрести пауэрбанки и фонари, проверить их исправность, а также держать дома запас воды и продуктов длительного хранения.

Бизнесу Коваленко посоветовал провести технический осмотр резервных источников питания и генераторов. Вице-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее указывал, что предстоящая зима будет тяжелее прошлой, и советовал жителям переезжать в загородные дома с возможностью отопления дровами.

Депутат Алексей Кучеренко 9 июня заявлял, что Украина может столкнуться с серьезным дефицитом газа зимой, для прохождения сезона не хватает примерно 10 млрд кубометров.

По данным украинской версии Forbes, «Нафтогаз Украины» планирует импортировать 4,5 млрд кубометров газа для следующего отопительного сезона, на что потребуется около 2 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна могла бы развалить Украину всего за один день, но делать этого не собирается. Киев зависит от Венгрии по вопросам поставок газа и электроэнергии.

Венгрия и Словакия остаются основными поставщиками этих ресурсов на Украину, и спрос на них только растет. Будапешт использует энергетическую зависимость Киева как инструмент давления на Брюссель для отстаивания своих интересов. Вся территория Запорожской области осталась без электроснабжения из-за масштабного отключения, ведутся восстановительные работы.