    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    4 октября 2025, 22:17 • Новости дня

    Каладзе набрал 71,58% голосов после обработки 99,4% бюллетеней

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе уверенно лидирует на выборах мэра Тбилиси, получив 71,58% голосов после подсчета 99,4% бюллетеней.

    По информации Центральной избирательной комиссии, Каха Каладзе, выдвинутый партией «Грузинская мечта», набрал 71,58% голосов после обработки 99,4% бюллетеней. Его ближайший оппонент, единый кандидат от оппозиции Ираклий Купрадзе, получил 12,4% голосов, передает РИА «Новости».

    Местные выборы состоялись в Грузии в субботу, одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. Жители избирали мэров пяти крупнейших городов, мэров 59 муниципалитетов и депутатов местных городских собраний – сакребуло.

    Всего за пост мэра Тбилиси боролись девять кандидатов. Голосование проходило на 3061 избирательном участке, большинство которых было оборудовано для электронного голосования. Избирательные участки работали с 08.00 до 20.00 по местному времени.

    Общее число избирателей составляло 3 млн 513 тыс. 818 человек. Депутаты сакребуло избирались по смешанной системе: часть по партийным спискам, часть – по мажоритарным округам.

    Ранее кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитполов.

    Правящая партия Грузии получила более 80% голосов после обработки 55% бюллетеней. Партия также одержала победу во всех муниципалитетах страны, сообщил Кобахидзе.

    На фоне выборов в Тбилиси произошли массовые беспорядки на акции протеста оппозиции, а премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку беспорядков на посла Евросоюза.

    3 октября 2025, 12:46 • Новости дня
    Тбилиси запретил Евросоюзу готовить террористов в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия не допустит подготовку в стране террористов на деньги Евросоюза, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телекомпании «Имеди» он призвал Службу государственной безопасности «окончательно расшифровать схему иностранного финансирования радикальных планов», которая может осуществляться через местные вузы, включая «Сакартвелос университети» («Грузинский университет») матери экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания.

    «Этот университет говорит своим студентам и приглашенным старшеклассникам, что террорист может быть «борцом за свободу». Это финансируют иностранцы», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    «Я ожидаю, что СГБ окончательно расшифрует, кто финансирует из-за рубежа подготовку террористов в Грузии», – заявил Шалва Папуашвили.

    «И мы будем очень четки и громогласны, если хотя бы один цент на эти цели зачислен из Брюсселя или из столицы какой-либо страны Евросоюза», – сказал он.

    По его словам, «Грузия не допустит подготовку террористов на деньги Брюсселя или еще откуда-нибудь».

    «Это – финансирование терроризма – «красная линия»», – сказал он.

    По его словам, «Сакартвелос университети» стал в Грузии «символом поощрения радикализма и радикализации детей».

    Шалва Папуашвили сказал, что «за любой факт насилия в Грузии 4 октября, в день местных выборов, политическую ответственность разделит Брюссель».

    «Брюсселю не избежать этой ответственности, так как там (официальные лица) поддержали план (радикалов) о «мирном свержении» в Грузии, – сказал Шалва Папуашвили. – Мы скажем громко обо всем и потребуем от Брюсселя политической ответственности».

    По его словам, «народ Грузии хочет сам избирать свою власть, а некоторые в Брюсселе хотят назначать нам правительство».

    4 октября 2025, 18:53 • Новости дня
    Возле президентского дворца в Тбилиси начались стычки с полицией

    Полиция применила водометы против митингующих у президентского дворца в Тбилиси

    Возле президентского дворца в Тбилиси начались стычки с полицией
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На акции протеста у президентского дворца в Тбилиси силовики применили спецсредства после того, как митингующие пробили ограждения и бросали камни.

    Дополнительные бригады спецназа были мобилизованы у президентского дворца в Тбилиси, когда протестующие прорвали железные ограждения. Сотрудники спецназа выстроились в ряд, а после этого к месту событий был подогнан и использован водомет, передает РИА «Новости».

    Силовики применяли перцовый спрей против участников митинга, передает ТАСС. Митингующие бросают камни в сторону президентского дворца и запускают пиротехнику по направлению к сотрудникам полиции.

    Министерство внутренних дел Грузии выпустило заявление, в котором назвало акцию незаконной и призвало участников разойтись. Спецназ задействовал спецсредства для разгона толпы, отмечено в официальном сообщении.

    Ранее митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Кобахидзе заявил, что правящая партия одержала победу во всех муниципалитетах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ход и результат грузинских выборов имеют значение в том числе для России.

    4 октября 2025, 12:45 • Видео
    Чехи испортят Евросоюзу жизнь

    В Чехии завершаются выборы в парламент, и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    4 октября 2025, 17:42 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о победе правящей партии во всех муниципалитетах

    Премьер Грузии Кобахидзе заявил о победе правящей партии во всех муниципалитетах

    Премьер Грузии заявил о победе правящей партии во всех муниципалитетах
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» набрала более 70% голосов на выборах во всех муниципалитетах, включая Тбилиси, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что, согласно данным избирательных штабов правящей партии, «Грузинская мечта» одерживает победу как на выборах мэров, так и в муниципальных собраниях во всех регионах страны, передает ТАСС.

    По его словам, во всех муниципалитетах, в том числе в Тбилиси и других больших городах фиксируется результат выше 70% в пользу «Грузинской мечты».

    Ранее участники акции протеста против итогов муниципальных выборов в Тбилиси перекрыли проспект Руставели, который считается одной из главных улиц города.

    Опросы показали, что партия «Грузинская мечта» может получить две трети голосов на выборах 4 октября.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал максимально жестко реагировать на любые попытки свержения власти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ход и результат выборов в Грузии имеют важное значение и для России.

    4 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Митингующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели у парламента
    Митингующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели у парламента
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Собравшиеся у здания парламента в Тбилиси протестующие против муниципальных выборов перекрыли проспект Руставели, одну из главных магистралей города.

    Акция сторонников оппозиционных партий и гражданских активистов проходит в центре Тбилиси. Демонстранты перекрыли проспект Руставели у здания парламента, а сцену для выступлений политиков разместили на площади Свободы, прилегающей к проспекту, передает ТАСС.

    Во дворе первого корпуса Тбилисского государственного университета собрались студенты, которые планируют пройти маршем к парламенту по проспекту Илии Чавчавадзе. Ситуация у парламента остается спокойной, однако ранее МВД усилило присутствие правоохранителей во дворе здания парламента.

    Власти Грузии неоднократно предупреждали организаторов акций о недопустимости нарушений закона и обещали строгое наказание за противоправные действия. Ранее были задержаны бывший глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили и другой член партии, депутат тбилисского городского собрания Звиад Куправа за антиправительственные призывы.

    Согласно данным опроса, правящая партия «Грузинская мечта» получит две трети голосов на местных выборах 4 октября.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ход и результат грузинских выборов имеют значение в том числе для России.

    4 октября 2025, 18:32 • Новости дня
    Митингующие ворвались во двор президентского дворца в Тбилиси

    Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца

    Митингующие ворвались во двор президентского дворца в Тбилиси
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Во время массовой акции оппозиции в центре Тбилиси демонстранты сумели прорвать ограждение и проникли во двор президентского дворца, полицейские применили перцовый газ.

    Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца на улице Атонели. Во дворе произошла потасовка между протестующими и сотрудниками полиции, которые пытались оттеснить участников акции, используя перцовый газ. Протестующие были вынуждены временно отступить, но затем предприняли новые попытки штурма, снова прорвав ограждени, передает ТАСС.

    С трибуны митинга выступил бывший оперный певец, сторонник оппозиции Паата Бурчуладзе. Он заявил, что «власть в стране нелегитимна, и ее нужно вернуть народу». Кроме того, Бурчуладзе призвал задержать и передать суду премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, спикера парламента Шалву Папуашвили, главу Службы госбезопасности Мамуку Мдинарадзе, вице-спикера парламента Тею Цулукиани, основателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили и главу госохраны Анзора Чубинидзе.

    В акции протеста участвуют несколько тысяч сторонников оппозиции и гражданских активистов. Демонстрация началась у здания парламента на проспекте Руставели, после чего участники переместились на площадь Свободы. К протесту присоединились студенты, прошедшие маршем от Тбилисского государственного университета до площади Свободы.

    Ранее участники акции против итогов муниципальных выборов в Тбилиси перекрыли проспект Руставели.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Правящая партия в Грузии одержала победу во всех муниципалитетах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ход и результат муниципальных выборов в Грузии имеют значение в том числе для России.

    4 октября 2025, 21:20 • Новости дня
    Премьер Грузии обвинил посла ЕС в организации беспорядков в Тбилиси

    Премьер Грузии Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил на посла Евросоюза ответственность за организацию и поддержку беспорядков в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Евросоюза, заявив, что представители ЕС поддерживали попытки дестабилизации, передает РИА «Новости».

    По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС.

    «На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это», – заявил премьер Грузии.

    Он призвал европейского дипломата выйти к публике и публично осудить происходящее на улицах Тбилиси.

    Также Кобахидзе назвал уголовным преступлением беспорядки у президентского дворца, отметив, что участники акции будут наказаны.

    «Мы предупредили этих людей, что примем самые строгие меры, эти строгие меры будут приняты сегодня на улице, конечно, любая попытка насилия будет пресечена», – подчеркнул Кобахидзе.

    По словам премьера, один полицейский находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС. Кобахидзе подчеркнул, что государство будет «очень строгим по отношению к любому человеку, который поднимет руку на полицейского».

    Кроме того, глава правительства пообещал полностью нейтрализовать иностранную агентуру, которую он обвинил в организации беспорядков.

    Ранее кандидат в мэры Тбилиси Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитполов. Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

    Полиция Тбилиси применяла водометы и перцовый спрей против протестующих. Участники акции протеста в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди».

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    По словам Кобахидзе, правящая партия в Грузии одержала победу во всех муниципалитетах.

    1 октября 2025, 22:45 • Новости дня
    Грузия заявила о возможной попытке доставить гексоген с Украины в Россию

    Глава СГБ Грузии Мдинарадзе: Гексоген могли везти с Украины в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Следствие в Грузии рассматривает версию о том, что взрывчатка гексоген была ввезена с Украины для последующего транзита в Россию, сообщил глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе.

    Мдинарадзе уточнил в интервью телеканалу «Имеди», что следствие работает над двумя версиями. По одной версии гексоген должен был остаться в Грузии. Мдинарадзе считает ее «на данном этапе более убедительной». «Однако существует также версия о том, что она должна была отправиться в Россию, и это подтверждает водитель», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители Грузии изъяли гексоген на территории страны и задержали двух граждан Украины. Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что после завершения конфликта на Украине Тбилиси намерен потребовать объяснений за попытку ввоза гексогена. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразил большое сожаление по поводу причастности спецслужб Украины к этому инциденту.

    4 октября 2025, 20:25 • Новости дня
    Правящая партия Грузии получила более 80% голосов после обработки 55% бюллетеней

    ЦИК сообщил о 80% голосов у «Грузинской мечты» после подсчета 55% бюллетеней

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набрала свыше 80% голосов на муниципальных выборах после подсчета 55% бюллетеней, следует из данных ЦИК Грузии.

    По результатам подсчета более половины бюллетеней на муниципальных выборах в Грузии партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» получила свыше 80% голосов, передает ТАСС.

    На втором месте оказалась партия «Сильная Грузия» с результатом более 6,8%. Третью позицию занимает оппозиционная партия «Гахария за Грузию», получившая 3,8% голосов.

    Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе по итогам обработки почти 74% бюллетеней получил 71,29% голосов, о чем сообщила Центральная избирательная комиссия. Кандидат от партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе занял второе место с 12,52%, а третьим стал Яго Хвичия из либертарианской партии «Гирчи» с поддержкой 7,62% избирателей.

    Представители ЦИК подчеркнули, что результаты основаны на данных после частичной обработки бюллетеней и могут измениться после окончательного подсчета.

    Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитпола.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Правящая партия в Грузии, по словам Кобахидзе, одержала победу во всех муниципалитетах.

    2 октября 2025, 04:57 • Новости дня
    СГБ Грузии заявила о зарубежном финансировании радикализма через вузы

    Глава СГБ Грузии Мдинарадзе: Радикализм в Грузии финансируют через вузы

    Tекст: Антон Антонов

    После вступления в силу грузинского закона об иноагентах зарубежное финансирование радикальных движений в Грузии осуществляется через вузы, заявил глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе.

    «После того как закон FARA в Грузии стал успешно работать, они [оппозиция и ее зарубежные покровители] с целью расширения своего влияния решили найти другие пути финансирования. Одним из таких путей, согласно раскрытой нами схеме, которая известна обществу, журналистам, являются университеты», – заявил Мдинарадзе.

    FARA – американский закон об иноагентах. Грузия подчеркивает, что ее закон об иноагентах является аналогом FARA, передает ТАСС со ссылкой на «Имеди».

    Глава спецслужбы отметил, что еще одним примером подобного финансирования является поступление средств через американское посольство в Таиланде. По его словам, хотя официально деньги выделяются на антикитайские проекты, в большинстве случаев они используются для поддержки радикальных действий против властей Грузии, организации перформансов и революционной деятельности. Мдинарадзе добавил, что в 95–99% случаев эти средства тратятся именно на такие цели, и подчеркнул, что речь идет о средствах американских налогоплательщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Имеди» сообщала, что в ряде грузинских вузов проводят тренинги с оправданием террористических действий с использованием западного финансирования.

    1 октября 2025, 22:58 • Новости дня
    Грузия пожаловалась на ложные звонки о минировании с Украины

    Глава СГБ Грузии Мдинарадзе: Звонки о минировании поступают с Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Грузии фиксируют увеличение числа ложных сообщений о минировании, многие звонки исходят с Украины, сообщил глава грузинской Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе.

    «У меня есть информация о том, что [звонки] поступают из одной из стран, откуда нам прислали гексоген, где ведется определенное планирование», – приводит слова Мдинарадзе ТАСС со ссылкой на «Имеди».

    Он подчеркнул, что большинство этих сообщений оказываются неэффективными и нерезультативными. При этом Мдинарадзе отметил, что «из этой страны поступает много таких сообщений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мдинарадзе заявил, что гексоген могли ввезти с Украины в Грузию для последующего транзита в Россию.

    После массового лжеминирования в Росссии в Раде признавали, что украинцы часто оставляют ложные сообщения о минировании объектов на территории России. Приднестровье также сталкивается с сообщениями о минировании детских садов, школ, университетов, поликлиник и административных зданий.

    Украинские спецслужбы используют мошенничество и угрозы для вовлечения граждан России в террористическую деятельность. Кол-центры мошенников с Украины все чаще переносят свою деятельность в страны Евросоюза.

    3 октября 2025, 13:30 • Новости дня
    Премьер Грузии предупредил о «строжайшем ответе» на попытки свергнуть власть

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Любые неконституционные действия радикалов на анонсированном 4 октября, в день местных выборов, митинге будут строжайше пресекаться законом, заявил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «На любое насильственное действие будет дан строжайший законный ответ», – сказал он.

    Председатель правительства призвал «все политические партии и объединения, пока не поздно, отмежеваться от собрания, цель которого – свержение конституционного строя».

    По словам Ираклия Кобахидзе, «правоохранительные органы Грузии сильны и едины, как никогда».

    «Не советую никому рисковать и противостоять государственной системе и закону. Грузия продолжит мирное и стабильное развитие», – заявил он.

    По его словам, «цель анонсированного радикальными политическими силами митинга неконституционна».

    «Эта цель заключается в свержении или насильственной смене конституционного строя», – отметил председатель кабмина.

    Он сообщил, что наряду с рядом оппозиционных партий, организаторами митинга являются «радикальные и экстремистские организации и группировки, большая часть которых получает финансирование из-за рубежа».

    Премьер-министр заявил, что любые антиконституционные действия получат соответствующую квалификацию по УК Грузии.

    3 октября 2025, 17:46 • Новости дня
    Грузия упрекнула Европу в сохранении менталитета «штыков и насилия»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Европа не всегда была «белой и пушистой» и еще несколько десятилетий назад вела захватнические войны, такие настроения видны и сейчас, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Не будем забывать, что только последние 80 лет Европа белая и пушистая. Мы помним, как Европа вела захватнические войны, как внутри Европы воевали друг с другом, как были совершены ужасные преступления перед человечеством, – сказал он. – Только после Второй Мировой войны начали говорить о ценностях, но для истории 80 лет очень мало, чтобы утверждать об их устойчивости».

    «У некоторых в Европе сохраняется менталитет столетней давности, поэтому они думают, что штыками и насилием можно навязывать свою волю», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    Как считает Шалва Папуашвили, такая политика по отношению к Грузии не даст эффекта.

    «Мы не дождались развала СССР и сами вышли из него. В народе Грузии очень сильны стремление к независимости, к суверенитету. Проблема, что этого не видят (в Брюсселе)», – сказал председатель парламента Грузии.

    «Мы надеемся на более серьезную политику Брюсселя, на то, что там будут уважать принципы демократии, – отметил он. – Пока же они ведут себя или вредительски, или непрофессионально».

    4 октября 2025, 16:32 • Новости дня
    Колонны автомобилей направились в Тбилиси для участия в митинге оппозиции

    Колонны автомобилей из регионов Грузии направились в Тбилиси на митинг

    Tекст: Вера Басилая

    Жители разных регионов Грузии отправились на автомобилях в Тбилиси, чтобы принять участие в запланированной масштабной акции протеста оппозиции, сообщили местные каналы.

    Местные телеканалы сообщают, что несколько колонн автомобилей с жителями регионов Грузии движутся в Тбилиси для участия в оппозиционной акции протеста, передает ТАСС.

    Активисты едут в том числе из Аджарии, расположенной на западе страны. Некоторые из участников остановились вблизи города Гори, чтобы объединиться перед въездом в столицу.

    Оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста в субботу, в день муниципальных выборов, заявляя о намерении «мирного свержения власти».

    Ранее участники акции против итогов муниципальных выборов в Тбилиси перекрыли проспект Руставели, являющийся одной из центральных улиц города.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ход и результат грузинских выборов имеют значение в том числе для России.

    4 октября 2025, 19:18 • Новости дня
    Митингующие в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди»

    Участники акции протеста в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди»

    Tекст: Вера Басилая

    Во время акции у президентского дворца в Тбилиси журналист и оператор телеканала «Имеди» подверглись нападению со стороны протестующих, повреждена съемочная техника.

    Инцидент произошел возле президентского дворца, когда протестующие пытались штурмовать здание, передает ТАСС.

    Согласно заявлению телеканала «Имеди», группа митингующих проявила агрессию по отношению к журналистам и операторам, после чего завязалась драка. Журналист и оператор получили травмы, а техника оказалась повреждена.

    Акция протеста была связана с недовольством ходом муниципальных выборов, которые в этот день проходили в Грузии.

    Ранее митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца.

    Полиция Тбилиси применила водометы и перцовый спрей против протестующих.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    По словам Кобахидзе, правящая партия в Грузии одержала победу во всех муниципалитетах.


    4 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Митингующие в Тбилиси подожгли мебель кафе у президентского дворца

    Tекст: Вера Басилая

    Участники акции протеста в Тбилиси у президентского дворца подожгли инвентарь и мебель близлежащих кафе, которые использовались для строительства баррикад перед зданием.

    Участники акции протеста в Тбилиси у президентского дворца подожгли инвентарь и мебель близлежащих кафе, передает ТАСС. Протестующие использовали мебель для строительства баррикад перед зданием. Силовики полностью оттеснили демонстрантов от резиденции, но часть митингующих осталась у баррикад вместе со стражами порядка.

    Во время стычек с митингующими пострадали несколько сотрудников полиции. Как заявил представитель МВД Грузии Каха Бухрадзе телеканалу «ТВ Пирвели», точное число пострадавших полицейских назвать затруднительно.

    Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца. Полиция Тбилиси применила водометы и перцовый спрей против протестующих.

    Участники акции протеста в Тбилиси избили съемочную группу телеканала «Имеди».

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

    Правящая партия в Грузии, по словам Кобахидзе, одержала победу во всех муниципалитетах.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации