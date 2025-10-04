Тбилиси запретил Евросоюзу готовить террористов в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В интервью телекомпании «Имеди» он призвал Службу государственной безопасности «окончательно расшифровать схему иностранного финансирования радикальных планов», которая может осуществляться через местные вузы, включая «Сакартвелос университети» («Грузинский университет») матери экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания.

«Этот университет говорит своим студентам и приглашенным старшеклассникам, что террорист может быть «борцом за свободу». Это финансируют иностранцы», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

«Я ожидаю, что СГБ окончательно расшифрует, кто финансирует из-за рубежа подготовку террористов в Грузии», – заявил Шалва Папуашвили.

«И мы будем очень четки и громогласны, если хотя бы один цент на эти цели зачислен из Брюсселя или из столицы какой-либо страны Евросоюза», – сказал он.

По его словам, «Грузия не допустит подготовку террористов на деньги Брюсселя или еще откуда-нибудь».

«Это – финансирование терроризма – «красная линия»», – сказал он.

По его словам, «Сакартвелос университети» стал в Грузии «символом поощрения радикализма и радикализации детей».

Шалва Папуашвили сказал, что «за любой факт насилия в Грузии 4 октября, в день местных выборов, политическую ответственность разделит Брюссель».

«Брюсселю не избежать этой ответственности, так как там (официальные лица) поддержали план (радикалов) о «мирном свержении» в Грузии, – сказал Шалва Папуашвили. – Мы скажем громко обо всем и потребуем от Брюсселя политической ответственности».

По его словам, «народ Грузии хочет сам избирать свою власть, а некоторые в Брюсселе хотят назначать нам правительство».