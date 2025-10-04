Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?9 комментариев
Каладзе набрал 71,58% голосов после обработки 99,4% бюллетеней
Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе уверенно лидирует на выборах мэра Тбилиси, получив 71,58% голосов после подсчета 99,4% бюллетеней.
По информации Центральной избирательной комиссии, Каха Каладзе, выдвинутый партией «Грузинская мечта», набрал 71,58% голосов после обработки 99,4% бюллетеней. Его ближайший оппонент, единый кандидат от оппозиции Ираклий Купрадзе, получил 12,4% голосов, передает РИА «Новости».
Местные выборы состоялись в Грузии в субботу, одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. Жители избирали мэров пяти крупнейших городов, мэров 59 муниципалитетов и депутатов местных городских собраний – сакребуло.
Всего за пост мэра Тбилиси боролись девять кандидатов. Голосование проходило на 3061 избирательном участке, большинство которых было оборудовано для электронного голосования. Избирательные участки работали с 08.00 до 20.00 по местному времени.
Общее число избирателей составляло 3 млн 513 тыс. 818 человек. Депутаты сакребуло избирались по смешанной системе: часть по партийным спискам, часть – по мажоритарным округам.
Ранее кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитполов.
Правящая партия Грузии получила более 80% голосов после обработки 55% бюллетеней. Партия также одержала победу во всех муниципалитетах страны, сообщил Кобахидзе.
На фоне выборов в Тбилиси произошли массовые беспорядки на акции протеста оппозиции, а премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку беспорядков на посла Евросоюза.