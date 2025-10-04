Правящая партия Грузии получила более 80% голосов после обработки 55% бюллетеней

ЦИК сообщил о 80% голосов у «Грузинской мечты» после подсчета 55% бюллетеней

Tекст: Вера Басилая

По результатам подсчета более половины бюллетеней на муниципальных выборах в Грузии партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» получила свыше 80% голосов, передает ТАСС.

На втором месте оказалась партия «Сильная Грузия» с результатом более 6,8%. Третью позицию занимает оппозиционная партия «Гахария за Грузию», получившая 3,8% голосов.

Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе по итогам обработки почти 74% бюллетеней получил 71,29% голосов, о чем сообщила Центральная избирательная комиссия. Кандидат от партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе занял второе место с 12,52%, а третьим стал Яго Хвичия из либертарианской партии «Гирчи» с поддержкой 7,62% избирателей.

Представители ЦИК подчеркнули, что результаты основаны на данных после частичной обработки бюллетеней и могут измениться после окончательного подсчета.

Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набрал 77,4% голосов по данным экзитпола.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

Правящая партия в Грузии, по словам Кобахидзе, одержала победу во всех муниципалитетах.