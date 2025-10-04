Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каладзе набрал 77,4% голосов

Экзитпол: Кандидат в мэры Тбилиси Каладзе набрал 77,4% голосов

Tекст: Вера Басилая

Данные экзитпола компании «Горби» опубликовал грузинский телеканал «Имеди», передает ТАСС.

Согласно этим данным, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Каха Каладзе получил 77,4% голосов на муниципальных выборах.

Второе место занял представитель оппозиционных партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе, набравший 8,8%. Тройку лидеров замкнул кандидат от либертарианской партии «Гирчи» Яго Хвичия с результатом 6,7%.

Голосование на муниципальных выборах в Грузии завершилось в 20:00 по местному времени. Явка к 17:00 составила 33,5%. В стране открыли 3 061 избирательный участок, право голоса имели более 3,5 млн граждан. В более чем 90% участков применялись электронные урны для голосования.

Ранее митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца. Полиция Тбилиси применяла водометы и перцовый спрей против протестующих.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.

Правящая партия в Грузии по словам Кобахидзе одержала победу во всех муниципалитетах.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ход и результат грузинских выборов имеют значение в том числе для России.