Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каладзе набрал 77,4% голосов
Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Каха Каладзе Каладзе лидирует с 77,4% на выборах мэра Тбилиси, опережая ближайших соперников более чем в девять раз, следует из данных экзитпола.
Данные экзитпола компании «Горби» опубликовал грузинский телеканал «Имеди», передает ТАСС.
Согласно этим данным, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Каха Каладзе получил 77,4% голосов на муниципальных выборах.
Второе место занял представитель оппозиционных партий «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» Ираклий Купрадзе, набравший 8,8%. Тройку лидеров замкнул кандидат от либертарианской партии «Гирчи» Яго Хвичия с результатом 6,7%.
Голосование на муниципальных выборах в Грузии завершилось в 20:00 по местному времени. Явка к 17:00 составила 33,5%. В стране открыли 3 061 избирательный участок, право голоса имели более 3,5 млн граждан. В более чем 90% участков применялись электронные урны для голосования.
Ранее митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца. Полиция Тбилиси применяла водометы и перцовый спрей против протестующих.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.
Правящая партия в Грузии по словам Кобахидзе одержала победу во всех муниципалитетах.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ход и результат грузинских выборов имеют значение в том числе для России.