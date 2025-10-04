Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?6 комментариев
Митингующие ворвались во двор президентского дворца в Тбилиси
Во время массовой акции оппозиции в центре Тбилиси демонстранты сумели прорвать ограждение и проникли во двор президентского дворца, полицейские применили перцовый газ.
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца на улице Атонели. Во дворе произошла потасовка между протестующими и сотрудниками полиции, которые пытались оттеснить участников акции, используя перцовый газ. Протестующие были вынуждены временно отступить, но затем предприняли новые попытки штурма, снова прорвав ограждени, передает ТАСС.
С трибуны митинга выступил бывший оперный певец, сторонник оппозиции Паата Бурчуладзе. Он заявил, что «власть в стране нелегитимна, и ее нужно вернуть народу». Кроме того, Бурчуладзе призвал задержать и передать суду премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, спикера парламента Шалву Папуашвили, главу Службы госбезопасности Мамуку Мдинарадзе, вице-спикера парламента Тею Цулукиани, основателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили и главу госохраны Анзора Чубинидзе.
В акции протеста участвуют несколько тысяч сторонников оппозиции и гражданских активистов. Демонстрация началась у здания парламента на проспекте Руставели, после чего участники переместились на площадь Свободы. К протесту присоединились студенты, прошедшие маршем от Тбилисского государственного университета до площади Свободы.
Ранее участники акции против итогов муниципальных выборов в Тбилиси перекрыли проспект Руставели.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.
Правящая партия в Грузии одержала победу во всех муниципалитетах.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ход и результат муниципальных выборов в Грузии имеют значение в том числе для России.