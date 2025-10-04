Tекст: Андрей Резчиков,

Дмитрий Александров, Тбилиси

В субботу в Грузии проходят муниципальные выборы, это последнее крупное политическое событие в стране перед парламентскими выборами, намеченными на 2028 год. Жители выбирают мэров городов, в том числе в Тбилиси, глав районов и власть на муниципальном уровне. Численность зарегистрированных ЦИК избирателей – более 3,5 млн человек.

Согласно данным соцопросов, правящая «Грузинская мечта» получит более 66% голосов. Оппозиционные партии «Сильная Грузия – Лело», «Гирчи» («Шишка») и «За Грузию» могут рассчитывать на 10,3%, 9,3% и 8,7% соответственно. Остальные проценты распределились среди небольших партий.

В выборах участвует только 12 партий. Большая часть оппозиции решила бойкотировать эту избирательную кампанию и сосредоточилась на свержении власти «мирным путем». Сразу восемь оппозиционных объединений, среди которых «Единое национальное движение» (ЕНД), «Коалиция за перемены» и «Стратегия Агмашенебели» выступили организаторами предстоящей в субботу акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

Накануне дня выборов премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил, что любые неконституционные действия радикалов в ходе митинга будут строжайше пресекаться законом. Он призвал «все политические партии и объединения, пока не поздно, отмежеваться от собрания, цель которого – свержение конституционного строя».

Среди организаторов митинга, сообщил премьер, не только оппозиционные силы, но и «радикальные и экстремистские организации и группировки, большая часть которых получает финансирование из-за рубежа». Из расследования телекомпании «Имеди» следует, что организацию протестов и подготовку их участников из числа молодежи и студентов курирует вице-президент американской неправительственной организации Atlas Network Томас Палмер. В организованную им сеть вовлечены молодежные организации, вузы, НПО и онлайн-медиа.

Студентам, готовым выйти на улицы, ежедневно выплачивают от двухсот до трехсот лари (примерно от 75 до 112 долларов). Таких уже насчитывается 600 человек. В частности, Грузинский университет в первом полугодии перевел полмиллиона лари (185 тыс. долларов) связанным с Палмером компаниям, после чего средства направлялись участникам будущих протестов.

Ранее на этой неделе был задержан за публичные призывы к свержению власти 4 октября депутат Тбилисского заксобрания, один из лидеров саакашвилевского ЕНД Звиад Куправа, который в соцсетях распространил видеообращение с призывом «сорвать российскую спецоперацию», как радикалы называют выборы. Ранее в сентябре Службой государственной безопасности Грузии (СГБ) был задержан председатель политсовета ЕНД Леван Хабеишвили.

Эксперты говорят, что местные выборы – это последний шанс для Европы перед намеченными в Грузии на 2028 год парламентскими выборами открыть «второй фронт» против России.

Как известно, Запад недоволен действующими властями Грузии из-за их отказа вступать в военную конфронтацию с Москвой. В частности, в конце августа генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе заявлял: «В кабинете премьер-министра (Ираклия Гарибашвили. – прим. ВЗГЛЯД) были прямые угрозы, шантаж и оскорбления, чтобы мы открыли "второй фронт"». Запад, таким образом, надеется, что новые грузинские власти поддадутся такому давлению – но сначала необходимо снести действующее грузинское руководство.

«Не случайно (экс-президент Михаил) Саакашвили из заключения взывает к сторонникам, что это последний шанс, которого еще долго не будет, так как следующие выборы состоятся в Грузии в 2028 году – в парламент. Саакашвили открыто призвал к революции, к тому, чтобы молодежь пошла в атаку», – сказал грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

«Однако есть ли в Грузии революционная ситуация? Экономика стабильно развивается, отношения с соседями по Южному Кавказу, с Турцией – хорошие, Россия не делает заявления, которые местная оппозиция может использовать в свою пользу. То есть, возможно, и этого шанса нет, если не придумать его искусственно», – добавил он.

Мамрадзе обратил особое внимание на заявления европейских бюрократов, которые «продолжают говорить о каком-то отступлении от демократии и евроатлантического курса, прямо поддерживают радикальных грузинских оппозиционеров».

«Для этих сил в ЕС муниципальные выборы в Грузии – тоже последний шанс раскачать ситуацию и привести к власти верные себе силы.

Всевозможные санкции, шантаж от Брюсселя не сработали, желаемых результатов не принесли, так не пора ли Евросоюзу смириться с реальностью – с тем, что в Грузии хотят стабильности и мира, и чтобы никто не диктовал стране, какое правительство ей нужно?» – отметил он.

По мнению спикера, власти Грузии справедливо говорят о верховенстве закона и всей его строгости, предупреждая радикалов внутри и посылая сигналы за пределы страны.

«Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что ни один цент денег ЕС не будет допущен на то, чтобы взрастить в Грузии террористов, что Тбилиси не будет больше молчать, если Брюссель или столицы каких-либо стран Евросоюза попытаются финансировать здесь радикализм», – сказал Мамрадзе. По мнению Мамрадзе,

«те, кто хотят устроить в субботу беспорядки, должны понять, что последует суровое наказание».

«Я считаю, что правительство правильно поступает, ужесточая политику против радикализма, который так мешает Грузии и ее политическому и общественному развитию, – продолжил аналитик. – Долго мы этого ждали и вот, слава Богу, это время наступило. Почему не раньше? Почистили команду, в которой, по недавнему признанию (основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта») Бидзины Иванишвили, не хватало единства и было немало предателей».

С тем, что эти выборы стали для оппозиции попыткой дестабилизировать страну в угоду ЕС, согласен политолог Игорь Гвритишвили. «Интересно, что в день выборов, даже в западных странах, есть такое понятие как день тишины, когда запрещены митинги и демонстрации. Но в Грузии этого нет и радикальная оппозиция попытается вывести на улицы молодежь, чтобы, как она обещает, «мирным способом» положить конец этой власти», – отметил эксперт.

По его прогнозу, существует большая вероятность, что выступления оппозиции «миром не закончатся», не исключены провокации. «Насколько мне известно, грузинские спецслужбы и полиция готовы к этому, а власть уверена в том, что она выиграет. Опросы общественного мнения тоже подтверждают это», – пояснил политолог.

Что касается отказа международных наблюдателей от приезда в Грузию под предлогом позднего приглашения, то это один из главных скандалов избирательной кампании. «Миссия БДИПЧ/ОБСЕ получила приглашение за месяц до выборов. Поэтому отказ не принимать, как было заявлено, слишком позднее приглашение – это лишь повод не признать результаты голосования. Наблюдателям хватило бы времени на свою работу. Также у них были широкие возможности отследить предвыборную кампанию», – полагает Гвритишвили.

Собеседник отметил, что оппозиционные партии получали доступ к эфиру и бесплатно размещали рекламу. «Миссия БДИПЧ/ОБСЕ могла бы лично убедиться, что предвыборная кампания никак не ущемляет права оппозиции», – считает эксперт. А вот отказ от регистрации в качестве наблюдателей американского посольства, которое регулярно наблюдало за выборами в Грузии с 1990-х годов и почти всех европейских посольств за исключением Швейцарии и Венгрии – это бойкот выборов. «Они хотят подтвердить, что выборы в Грузии нелегитимны, вот поэтому и не приехали в страну», – подчеркнул спикер.