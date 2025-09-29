В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.8 комментариев
Опрос: «Грузинская мечта» возьмет две трети голосов на местных выборах 4 октября
Правящая «Грузинская мечта» получит на местных выборах 4 октября 66,4 процента голосов, свидетельствуют данные опроса компании GORBI, проведенные по заказу телекомпании «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Опрос проводился в сентябре в крупных городах Грузии, в нем приняло участие 2 тыс. респондентов.
Согласно этому опросу, оппозиционные партии «Сильная Грузия – Лело», «Гирчи» («Шишка») и «За Грузию» получат соответственно 10,3 процента, 9,3 процента и 8,7 процентов. Остальные проценты распределились среди небольших партий.
Что касается выборов мэра Тбилиси, действующий градоначальник Каха Каладзе, баллотирующийся в третий раз, набирает 66,5 процентов.
За его основного соперника Ираклия Купрадзе, которого вместе выдвинули «Сильная Грузия – Лело» и «За Грузию», набирает 13,5 процентов.
На третьем месте кандидат от «Гирчи» Яго Хвичия – 13 процентов. Оппозиция анонсировала 4 октября свержение властей.