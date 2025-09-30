Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Грузинские радикалы подготовились к уличным боям в день местных выборов
Активисты радикальной грузинской оппозиции, которая анонсировала 4 октября, в день местных выборов, свержение правительства «Грузинской мечты», сообщили в соцсетях о подготовке к уличным боям в том числе с участием воюющих на Украине наемников, и создании складов со всем необходимым для противостояния, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В социальных сетях на платформах радикалов сообщается о формировании боевых групп из «числа прошедших войны в Абхазии, Украине, с Россией, участников грузинской миссии в Афганистане и множества бывших военнослужащих грузинской армии».
«В противостояние включатся бывшие силовики. Мы делаем ставку на армию», – отмечают радикалы в надежде на то, что вооруженные силы страны поддержат оппозицию.
Сторонники оппозиции призывают правительственные силы отказаться защищать власти, и тогда они якобы смогут «спастись, избежать жертв в своих рядах».
«Подготовлена стратегия уличных боев, есть все необходимые планы, созданы склады со средствами защиты, со всем необходимым», – сообщают радикальные оппозиционеры, которые не исключают, что в первых рядах противостояния будут женщины.
Власти Грузии обещают не допустить дестабилизации.
Как отмечала накануне телекомпания «Имеди», в университетах Грузии на западные деньги обучают приемлемости террористических действий.