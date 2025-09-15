В Грузии раскрыта схема организации протестов с участием американской НПО

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В подробном репортаже телекомпания рассказала о «хорошо организованной с участием иностранных спецслужб сети», которая занимается протестным движением в Грузии, где радикалы публично заявляют о намерении свергнуть правительство 4 октября, в день местных выборов, путем уличных акций.

По данным телекомпании, в эту сеть вовлечены молодежные организации, вузы, НПО, онлайн-медиа.

В Службе государственной безопасности Грузии «Имеди» подтвердили проводимое следствие на этот счет, во время которого на данном этапе «изучаются материалы, обрабатывается информация».

По данным «Имеди», акцент сейчас организаторами акций делается не на радикальных политиков, а на молодежный протест.

«План расписан иностранными спецслужбами, он хорошо апробирован во время «цветных революций» в тех или иных странах. На это тратятся колоссальные суммы, проводятся тренинги, вовлекаются иностранные дипломаты. Основной акцент делается на молодежь, студентов, для которых проводятся тренинги. Таких – тысячи, в том числе ядро составляют 600 студентов, которые должны привлекать других. Ежедневно им выплачивают от двухсот до трехсот лари (примерно от 75 до 112 долларов)», – сообщила «Имеди».

Телекомпания назвала несколько вузов, где особенно активно рекрутируются студенты для радикальных акций протеста – это Университет Ильи, Театральный университет, Академия художеств, Грузинский институт публичных отношений, а также Грузинский университет («Сакартвелос университети»), который принадлежит матери экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания.

В частности, Грузинский университет в первом полугодии перевел полмиллиона лари (185 тыс. долларов) связанным с ним компаниям, после чего средства направлялись участникам протестов, сообщила «Имеди».

Также крупные суммы, в том числе через биткоины, участникам акции передавала компания ныне находящегося под арестом экс-главы Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, отметила телекомпания.

По ее данным, курирует подготовку акций вице-президент американской неправительственной организации Atlas Network Томас Палмер, ранее в том числе работавший на Украине. Среди его контактов в Грузии – один из идеологов «Революции роз-2003» Леван Рамишвили, в то время отвечавший за создание молодежных организаций и их связь с сербским движением «Отпор!». В Грузии одним из первых проектов Atlas Network стал «Клуб Франклина», «проводящий тренинги для молодежи с конкретными политическими целями», отметила телекомпания. Также «Имеди» называет имя Георгия Меладзе, который курирует прибытие в страну технологов «цветных революций» из Сербии для обучения противостояния правоохранительным органам на акциях протеста.

«Сценарии протестов в Грузии очень похожи на проводимые акции в Сербии», – отмечает телекомпания.

По ее данным, «для участников акций организуются в том числе встречи с иностранными дипломатами, например, послом Германии в Грузии Петером Фишером, молодежь обучают использованию социальных сетей и мессенджеров для радикализации протеста и так далее».

«Все это, в том числе все транзакции, известно спецслужбам Грузии», – сообщила «Имеди».