Премьер Грузии заявил о победе правящей партии во всех муниципалитетах

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о победе правящей партии во всех муниципалитетах

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что, согласно данным избирательных штабов правящей партии, «Грузинская мечта» одерживает победу как на выборах мэров, так и в муниципальных собраниях во всех регионах страны, передает ТАСС.

По его словам, во всех муниципалитетах, в том числе в Тбилиси и других больших городах фиксируется результат выше 70% в пользу «Грузинской мечты».

Ранее участники акции протеста против итогов муниципальных выборов в Тбилиси перекрыли проспект Руставели, который считается одной из главных улиц города.

Опросы показали, что партия «Грузинская мечта» может получить две трети голосов на выборах 4 октября.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал максимально жестко реагировать на любые попытки свержения власти.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему ход и результат выборов в Грузии имеют важное значение и для России.