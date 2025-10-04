Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?6 комментариев
Премьер Грузии заявил о победе правящей партии во всех муниципалитетах
Премьер Грузии Кобахидзе заявил о победе правящей партии во всех муниципалитетах
Партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» набрала более 70% голосов на выборах во всех муниципалитетах, включая Тбилиси, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что, согласно данным избирательных штабов правящей партии, «Грузинская мечта» одерживает победу как на выборах мэров, так и в муниципальных собраниях во всех регионах страны, передает ТАСС.
По его словам, во всех муниципалитетах, в том числе в Тбилиси и других больших городах фиксируется результат выше 70% в пользу «Грузинской мечты».
Ранее участники акции протеста против итогов муниципальных выборов в Тбилиси перекрыли проспект Руставели, который считается одной из главных улиц города.
Опросы показали, что партия «Грузинская мечта» может получить две трети голосов на выборах 4 октября.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал максимально жестко реагировать на любые попытки свержения власти.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ход и результат выборов в Грузии имеют важное значение и для России.