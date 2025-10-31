Нефть подешевела в ожидании данных об активности добычи в США

Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.0 комментариев
Мировые цены на нефть снизились в ожидании данных об активности добычи в США
Мировые цены на нефть в ходе последних торгов месяца снизились перед выходом данных о числе действующих буровых установок в США и в ожидании проведения позднее заседания восьми стран ОПЕК+.
Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.58 снижается на 0,75%, до 63,89 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,76%, до 60,11 доллара, передает РИА «Новости».
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю, завершившуюся 24 октября, их число увеличилось на две – до 420.
Кроме того эксперты ждут в воскресенье очередного заседание восьмерки стран ОПЕК+ с «добровольными» (сверх квот) ограничениями добычи нефти, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир и Казахстан.
Ранее Reuters со ссылкой на источники передавало, что «восьмерка» на совещании рассмотрит увеличение предела добычи нефти в сутки в декабре еще на 137 тыс. баррелей.