Лолита объяснила, почему продолжает работать после выхода на пенсию

Tекст: Вера Басилая

Лолита Милявская заявила, что продолжает работать после выхода на пенсию, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что не согласна ограничивать расходы и считает невозможным существование только на пенсионные выплаты.

«Я – работающий пенсионер. Я давно сказала, что если бы я предполагала жизнь на пенсию, мне бы пришлось продать квартиру и как-то очень-очень экономно распределять средства… У меня 27 800 с чем-то рублей с учетом московской надбавки (жителя Москвы – прим. ВЗГЛЯД)», – заявила Милявская.

Певица отметила, что продолжает работать, несмотря на возраст и некоторые физические ограничения. Она призналась, что «не понимает себя на пенсии».

Лолите Милявской в ноябре исполнится 62 года.

Ранее Лолита заявила, что ее пенсия составляет 23,8 тыс. рублей 55 копеек.

Лолита сообщила, что содержит семью и помогает людям на «честно заработанные и отложенные» Певица сравнила запреты на свои концерты с тюремным заключением и пошутила о возможном переходе в шансон.

Отмену концертов Лолиты связывают с ее участием в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.