Лолита объяснила, почему продолжает работать после выхода на пенсию
Певица Лолита Милявская заявила, что продолжает выступать после достижения пенсионного возраста из-за любви к сцене и нежелания ужиматься в тратах при пенсии в 27 тыс. 800 рублей.
Лолита Милявская заявила, что продолжает работать после выхода на пенсию, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что не согласна ограничивать расходы и считает невозможным существование только на пенсионные выплаты.
«Я – работающий пенсионер. Я давно сказала, что если бы я предполагала жизнь на пенсию, мне бы пришлось продать квартиру и как-то очень-очень экономно распределять средства… У меня 27 800 с чем-то рублей с учетом московской надбавки (жителя Москвы – прим. ВЗГЛЯД)», – заявила Милявская.
Певица отметила, что продолжает работать, несмотря на возраст и некоторые физические ограничения. Она призналась, что «не понимает себя на пенсии».
Лолите Милявской в ноябре исполнится 62 года.
Ранее Лолита заявила, что ее пенсия составляет 23,8 тыс. рублей 55 копеек.
