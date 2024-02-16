Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
Лолита назвала размер своей пенсии
Певица Лолита Милявская рассказала в своем Telegram-канале, что размер ее пенсии составляет 23,8 тыс. рублей 55 копеек.
«Спасибо Москве за надбавку», – передает Lenta.ru со ссылкой на пост.
Сама Лолита сообщила, что содержит семью и помогает людям на «честно заработанные и отложенные». Также певица добавила, что Федеральная налоговая служба никогда не имела к ней претензий.
Ранее сообщалось, что Лолита решила восстановить храм в одном из новых регионов.
Напомним, концерты певицы отменили в четырех городах России. Лолита стала участницей скандала из-за присутствия на вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор».