Лолита назвала размер своей пенсии

Tекст: Кристина Цыцура

«Спасибо Москве за надбавку», – передает Lenta.ru со ссылкой на пост.

Сама Лолита сообщила, что содержит семью и помогает людям на «честно заработанные и отложенные». Также певица добавила, что Федеральная налоговая служба никогда не имела к ней претензий.

Ранее сообщалось, что Лолита решила восстановить храм в одном из новых регионов.

Напомним, концерты певицы отменили в четырех городах России. Лолита стала участницей скандала из-за присутствия на вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор».

