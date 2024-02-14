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Лолита посчитала, что общественники считают ее недостаточно раскаявшейся
Певица Лолита Милявская после отмены ряда концертов из-за участия в «голой вечеринке» заявила, что общественность в России считает ее «недостаточно раскаявшейся».
Певица рассказала, что ранее многих ездила по госпиталям во время разных вооруженных конфликтов, оказывала финансовую помощь, покупая необходимое для больниц. Также артиста напомнила, что оплатила множество дорогостоящих операций, но делала это без огласки, передает ТАСС.
«Мое оружие – это выход на сцену, именно этому я посвящала 40 лет своей жизни... Я делаю это не из-за эгоизма. Это подсознательное удовольствие знать, что ты от людей уводишь уныние – самый большой грех», – заявила она.
Лолита добавила, что сейчас планирует принять участие в восстановлении храма в одном из новых регионов России.
Ранее концерты певицы отменили в четырех городах России. Певица вместе с коллегами попала в скандал в декабре из-за участия в вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор». Тусовка получила название «голая вечеринка», так как гости были в полуобнаженном виде.