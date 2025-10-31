Мирошник заявил о «возбужденной Украине» после слов о пытках русских в плену ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«На Незалежной сильно возбудились по моим заявлениям об их издевательствах над российскими военнопленными. Потому что правда. Стесняются иностранных «правозащитников», – написал он в Telegram-канале.

В посте Мирошник разместил пост на украинском языке, где его называют пропагандистом, который лжет и у которого нет доказательств. В ответ посол приводит ссылки в посте на материалы на русском и английском языках.

По словам Мирошника, международные организации, посещающие российских военнопленных, знать правду о пытках ВСУ не хотят.

«Представители международных структур – это не представители России. Это не представители, которые хотят выявить абсолютную правду. Некоторые из них достаточно формально выполняют свою работу», – пояснил посол РИА «Новости».

Мирошник добавил, что российских военнопленных в украинском плену загодя переставали бить, хорошо кормили перед визитами проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК). Когда визит завершался, над солдатами ВС России «издевались по полной программе».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец. В ООН подтвердили, что на Украине имеют место пытки и насилие над пленными. Мирошник сообщил о пытках россиян на электрическом стуле в украинском плену.