Нилов допустил создание думского комитета по делам ветеранов СВО

Депутаты следующего созыва Госдумы могут учредить отдельный комитет по делам ветеранов спецоперации на Украине, заявил Ярослав Нилов в интервью ТАСС.
Он отметил, что сейчас работой с ветеранами занимаются сразу несколько министерств и ведомств, но нет единого органа-координатора. По словам депутата, на данный момент эти функции частично выполняет фонд «Защитники отечества».
Нилов подчеркнул, что предложения о создании министерства по делам ветеранов уже звучали на высшем уровне, в том числе на встречах с президентом.
Он отметил, что вопросы поддержки участников СВО и их семей рассматриваются в различных комитетах и министерствах, поэтому создание профильного думского комитета позволило бы улучшить координацию принимаемых решений.
Парламентарий отдельно указал на сложную систему распределения ответственности между ведомствами: образованием занимаются Минпросвещения и Минобр, соцподдержкой – Минтруд, здравоохранением – Минздрав, а вопросами протезирования – Минобороны или соцфонд в зависимости от статуса военнослужащего.
По мнению Нилова, для более эффективного решения этих вопросов требуется новый орган, который бы сосредоточил функции координатора.
