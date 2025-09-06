В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.0 комментариев
«Единая Россия» организовала юридические консультации для бойцов СВО
Единый день приема участников СВО и их семей организовали в «Единой России», бойцы спецоперации и их родственники получили квалифицированные консультации по вопросам оформления документов, социальных выплат, судебной защиты и регистрации недвижимости.
Приемы организовали депутаты Госдумы совместно с юристами, представителями профильных министерств и Ассоциацией юристов России.
В Московской области личный прием провел Герой России Владимир Сайбель. Ключевыми темами обращений стали получение медалей, поиск без вести пропавших, установление инвалидности и реабилитация после боевых действий.
«Мы обсудили ряд вопросов, требующих немедленного решения. Важно максимально использовать обширные ресурсы «Единой России» для этого», – сказал Сайбель.
Он подчеркнул необходимость сотрудничества с местными властями для поддержки защитников Отечества.
В числе заявителей был ветеран СВО Андрей Романов, который ждал получения наградной медали и удостоверения. По итогам приема партия пообещала вручить ему документы в ближайшее время, а вопрос с дополнительной наградой взял под личный контроль Сайбель. Другой ветеран, Сергей Бутырский, получил поддержку в установлении инвалидности. Также рассматривались вопросы поиска пропавших без вести.
Акция охватила регионы России: депутаты «Единой России» провели приемы в Новосибирской и Вологодской областях, где бойцы СВО и их семьи обращались за социальной поддержкой, помощью по выплатам и трудоустройству.