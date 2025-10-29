России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».5 комментариев
Путин привез иконы от бойцов в военный госпиталь Москвы
Президент Владимир Путин лично посетил Центральный военный клинический госпиталь в Москве и привез туда иконы, подаренные ему бойцами.
Путин навестил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, передает ТАСС.
Президент приехал в медучреждение с иконами, которые ранее подарили ему бойцы на день рождения.
В ходе визита глава государства встретился с военнослужащими, участвующими в спецоперации на Украине и проходящими лечение.
Президент ранее отмечал, что эти подарки имеют для него особое значение, поскольку символизируют веру и стойкость российских бойцов на передовой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что командующие войсковыми группировками подарили ему иконы. Путин отметил, что эти иконы спасли жизнь военным после попаданий пуль.