Путин привез иконы от бойцов в военный госпиталь Москвы

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин навестил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве, передает ТАСС.

Президент приехал в медучреждение с иконами, которые ранее подарили ему бойцы на день рождения.

В ходе визита глава государства встретился с военнослужащими, участвующими в спецоперации на Украине и проходящими лечение.

Президент ранее отмечал, что эти подарки имеют для него особое значение, поскольку символизируют веру и стойкость российских бойцов на передовой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что командующие войсковыми группировками подарили ему иконы. Путин отметил, что эти иконы спасли жизнь военным после попаданий пуль.