В Госдуме предложили обязательную проверку вменяемости продавцов недвижимости

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает 360, Нилов направил запрос в Генпрокуратуру о необходимости введения обязательной проверки дееспособности продавцов недвижимости.

В своем Telegram-канале Нилов написал: «Ввести допинструменты контроля при купле и продаже недвижимости вроде обязательных проверок со стороны Росреестра информации о состоянии здоровья и дееспособности продавца».

Он подчеркнул, что в последнее время стали часто появляться случаи, когда люди теряют свою недвижимость из-за оспаривания сделок в суде. Основанием таких решений служит недействительность договора, если продавца признают неспособным осознавать свои действия.

По словам Нилова, подобная практика часто используется мошенниками для аннулирования договоров. Он считает важным разработать четкие механизмы, которые гарантируют покупателям безопасность и законность будущих сделок.

