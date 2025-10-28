Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.4 комментария
Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских БПЛА над Белгородом
Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были сбиты дежурными силами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью.
Системы противовоздушной обороны России сбили шесть украинских беспилотников, передает ТАСС. Инцидент произошел 28 октября в период с 11:00 до 15:00 по московскому времени.
В Минобороны России сообщили: «28 октября с 11:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области».
Других подробностей о случившемся в ведомстве не привели, информации о причинах и последствиях происшествия официальные лица пока не озвучили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три часа вечером понедельника уничтожили над регионами России 23 дрона ВСУ. Подразделения ПВО Минобороны России отразили воздушную атаку и уничтожили четыре украинских беспилотника на территории Тульской области. Два дрона ВСУ на подлете к Москве были уничтожены силами ПВО.