Над Тульской областью ликвидированы четыре дрона ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

Губернатор уточнил, что пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Он также напомнил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

«Напоминаю, что при угрозе атаки БПЛА необходимо избегать открытых пространств, отойти от окон, не проводить фото- и видеосъемку действий сил противовоздушной обороны», – призвал земляков Миляев.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 27 октября силы ПВО отразили массированную атаку, сбив 193 украинских беспилотника, из которых 40 были уничтожены в Московском регионе, сообщили в Минобороны России.

В Туле после атаки дронов ВСУ были найдены фрагменты беспилотного летательного аппарата.