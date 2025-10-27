Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.9 комментариев
Средствами ПВО над регионами России уничтожены более 20 дронов за три часа
Силы ПВО за три вечерних часа понедельника уничтожили над регионами России уничтожены 23 дрона ВСУ, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.
В оборонном ведомстве уточнили, что 14 дронов сбили над территорией Брянской области, четыре БПЛА уничтожили над Тульской областью, три беспилотника сбиты над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, еще два дрона уничтожены над Орловской областью.
Напомним, около 22.30 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух дронах ВСУ, уничтоженных средствами ПВО на подлете к столице.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 27 октября силы ПВО отразили массированную атаку, сбив 193 украинских беспилотника, из которых 40 были уничтожены в Московском регионе, сообщили в Минобороны России.