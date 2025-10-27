Средствами ПВО над регионами России уничтожены более 20 дронов за три часа

Tекст: Ирма Каплан

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

В оборонном ведомстве уточнили, что 14 дронов сбили над территорией Брянской области, четыре БПЛА уничтожили над Тульской областью, три беспилотника сбиты над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, еще два дрона уничтожены над Орловской областью.

Напомним, около 22.30 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух дронах ВСУ, уничтоженных средствами ПВО на подлете к столице.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 27 октября силы ПВО отразили массированную атаку, сбив 193 украинских беспилотника, из которых 40 были уничтожены в Московском регионе, сообщили в Минобороны России.