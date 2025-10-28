Сийярто: Архитектуру европейской безопасности невозможно создать без России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, архитектуру европейской безопасности невозможно создать без участия России, передает ТАСС



Сийярто подчеркнул, что Россия – самая большая страна в мире и сосед Евросоюза, а игнорировать это невозможно.

«Будущая архитектура европейской безопасности должна включать Россию. Россия – самая большая страна в мире, Россия – наш сосед. Никто не может отрицать этот факт. Вне зависимости от того, соглашаемся мы или нет по наиболее важным вопросам, реальность такова, что Россия присутствует на географической карте мира. Игнорировать этот факт просто нельзя», – сказал Сийярто.

Министр добавил, что любые попытки построить систему безопасности без Москвы нереалистичны. Он выразил надежду на скорейшее восстановление диалога между странами Евросоюза и Россией и обсуждение вариантов их сосуществования на европейском континенте.

По мнению Сийярто, для обеспечения стабильности все европейские государства должны найти точки соприкосновения. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что только при консенсусе обеспечивается мирное сосуществование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Сийярто заявил о намерении продолжать энергетическое сотрудничество с Россией. Будапешт ответил на призыв бывшего президента США Дональда Трампа отказаться от поставок российской нефти, подчеркнув невозможность подобного шага. В Евросоюзе предпринимались попытки запретить венгерскому министру проводить встречи с представителями России и Белоруссии.