Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков публично прокомментировал заявления польского премьера Дональда Туска о якобы законном праве Киева на удары по всей европейской части России, передает ТАСС.

Песков заявил: «Такие слова – это оправдание террористических актов». Он также указал, что подобные заявления характеризуют Польшу как государство, оправдывающее терроризм и отстаивающее право других стран на совершение террористических действий.

Песков подчеркнул, что позиция Туска вызывает серьезную обеспокоенность Кремля в контексте сохранения безопасности и стабильности в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о праве Украины наносить удары по объектам, связанным с Россией, на всей европейской территории.

Сенатор Владимир Джабаров отметил, что такой подход Варшавы может привести к глобальной войне на континенте.

Сенатор Алексей Пушков напомнил, что Польша своими действиями направляет Европу к дальнейшему развитию конфликта.