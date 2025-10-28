Tекст: Ирма Каплан

«Крайняя враждебность к России – историческая черта польской правящей элиты (за исключением советского периода). Она уже приводила польскую нацию к трагедиям на грани национального самоубийства. Но ненависть к России для Варшавы была сильнее чувства самосохранения. Так происходит и на сей раз. Ничего не поняли, ничему не научились», – отметил сенатор в Telegram-канале.

Пушков указал на то, что Туск, постоянно пытающийся втравить другие страны ЕС и НАТО в войну с Россией, не понимает о неизбежности участия Польши в этой войны в качестве жертвы.

«Она расположена таким образом, что ей этого не избежать. Пострадают прежде всего не Испания, Италия или Греция, пострадают в первую очередь поляки. Но в Варшаве этого не осознают, точнее, не хотят осознать, надеясь на американский «зонтик», на НАТО, на черта–дьявола, но только не на себя самих», – подчеркнул он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Сикорский призвал киевский режим к терактам против нефтепровода «Дружба», выразив надежду на его вывод из строя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал заявления Сикорского «военным психозом».

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о праве Украины наносить удары по объектам, связанным с Россией, расположенным в любой точке европейской территории.