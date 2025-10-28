Шойгу: Иностранные спецслужбы пытаются совершать диверсии в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Речь идет не только о классических терактах, но и о кибератаках, а также попытках внедрения на государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и проведения технологических диверсий, указал Шойгу, передает ТАСС.

Шойгу подчеркнул, что источниками этих угроз являются иностранные разведслужбы, прежде всего Украины, международные террористические организации и их пособники внутри страны. Он отметил, что для нейтрализации подобных посягательств работа ведется на федеральном и региональном уровнях.

Также сообщается, что президент Владимир Путин поддержал инициативу создания добровольческих формирований для усиления охраны особо опасных объектов.

Ранее Шойгу заявил, что колоссальное внешнее давление на Россию сопровождается пропагандой и попытками посеять рознь между народами.

Также он отмечал, что в стране готовится запуск интегрированной отрасли по освоению редкоземельных металлов в Сибири, чтобы устранить зависимость от иностранных технологий и ресурсов.