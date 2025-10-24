Шойгу заявил о планах создать независимую отрасль редкоземов

Tекст: Ирма Каплан

Шойгу подчеркнул, что Россия должна получить максимум выгоды от собственных природных богатств, полностью исключив зависимость от Китая и США, и обеспечить полный цикл производства – от добычи до финального продукта.

Он обратил внимание на стратегический кластер в Ангаро-Енисейском макрорегионе – проект, объединяющий науку, производство и инвестиции, нацеленный на создание высокотехнологичных предприятий с высокой добавленной стоимостью.

«Кластер глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе, поддержанный президентом России Владимиром Путиным, откроет новую страницу в истории нашей страны. Это не просто инвестиционный проект, это смена парадигмы развития Российской Федерации, которая определит ее место в мире как минимум на предстоящее столетие», – написал он в материале для «Известий».

Государство создает инфраструктуру, бизнес получает площадки и стимулирующие меры, а наука – финансирование и целевые заказы. Такой подход, согласно Шойгу, способен сформировать экономику нового типа, где каждый вложенный рубль будет работать на развитие страны.

В рамках кластера к переработке редких и редкоземельных металлов добавятся разработки в области новых материалов, полупроводников, силовой электроники, 3D-печати, робототехники и искусственного интеллекта. Предусмотрена организация исследовательских лабораторий и производственных площадок, где будут проходить обучение и стажировку будущие специалисты – студенты, учащиеся и молодые ученые.

Шойгу подчеркнул, что этот интеграционный процесс позволит вырастить новое поколение профессионалов.

Общий объем инвестиций в кластер оценивается более чем в 700 млрд рублей, только на первом этапе будет создано не менее 3,5 тыс. новых рабочих мест, не считая специалистов смежных отраслей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минприроды заявил о готовности России вести геологоразведку по всему миру. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия и Индия рассматривают кооперацию по добыче полезных ископаемых на арктическом шельфе и Дальнем Востоке как перспективное направление.