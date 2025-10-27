Sohu: Россия заставила Вашингтон передумать о поставках Tomahawk Киеву

Tекст: Ирма Каплан

«В отличие от жесткой позиции Зеленского, президент России Владимир Путин, похоже, увереннее отверг предложение Трампа, особенно учитывая вероятность поставок Вашингтоном ракет Tomahawk Украине. Ответ России также оказался особенно жестким. Путин 23 октября предупредил: если США запустят крылатые ракеты Tomahawk по российской территории, Россия ответит решительно», – пишет блогер китайского портала Sohu.

Автор напоминает, что Трамп назвал фейком заявления в СМИ о якобы согласии, данном Киеву, на удары дальнобойными ракетами по России.

«Это говорит о том, что Путин успешно сдержал Трампа. По крайней мере. на данный момент США не станут поставлять Украине ракеты Tomahawk, так как мотивацией Трампа для вмешательства в российско-украинский конфликт было желание извлечь выгоду, но он не желает полномасштабной конфронтации с Россией», – отметил блогер.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal сообщила, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.

Однако российский лидер Владимир Путин пообещал крайне жесткий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.