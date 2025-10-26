Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.3 комментария
Аэропорт Вильнюса возобновил работу
Аэропорт Вильнюса вновь функционирует после перерыва, вызванного появлением неустановленных объектов в небе, сообщило национальное радио LRT.
Аэропорт вернулся к работе в 03.30 по местному времени (04.30 мск), передает ТАСС со ссылкой на LRT.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальный центр управления кризисами Литвы сообщал о закрытии Вильнюсского международного аэропорта из-за обнаруженных в небе неустановленных объектов. Предположительно, речь идет о метеорологических зондах, которые часто используются организаторами контрабанды для доставки сигаретной продукции.