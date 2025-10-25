80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.3 комментария
В результате взрыва газа в многоквартирном доме в Сочи погиб несовершеннолетний
В Сочи в результате хлопка газовоздушной смеси на четвертом этаже многоквартирного дома погиб один человек, еще один пострадал, погибший и пострадавший – несовершеннолетние, сообщил главк МЧС по Краснодарскому краю.
О пожаре сообщили в дежурную часть в 01.10 мск. Прибывшие пожарные выяснили, что случился «хлопок газовоздушной смеси». Пожар произошел на площади 15 кв. м, его уже потушили, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре жителей многоквартирного дома в Красном Луче в ЛНР эвакуировали после взрыва бытового газа. В сентябре в Ангарске мэр Сергей Петров сообщил, что в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме пострадал ребенок 12 лет, а один из взрослых получил серьезную травму позвоночника.