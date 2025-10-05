Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».2 комментария
В Красном Луче в ЛНР эвакуировали жителей после взрыва газа
Жителей многоквартирного дома в Красном Луче в ЛНР эвакуировали после взрыва, предположительно, бытового газа, сообщили в силовых структурах.
Источник отметил: «Эвакуация жителей на данный момент проведена, на месте работают оперативные службы», передает РИА «Новости».
Сергей Соловьев, глава муниципалитета, сообщил, что уже выехал к месту происшествия для координации действий. Представители экстренных служб продолжают работу на месте, чтобы ликвидировать последствия и установить обстоятельства взрыва.
Ранее сообщалось, что, по данным силовых структур, в результате происшествия оказались повреждены крыша здания и несколько квартир.
В сентябре мэр Ангарского округа Сергей Петров сообщил, что в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме Ангарска пострадал ребенок 12 лет, а один из взрослых получил серьезную травму позвоночника.