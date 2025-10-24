Член СПЧ призвал проверить школу опубликовавшей полет украинского БПЛА ученицы

Член СПЧ Брод призвал проверить школу опубликовавшей полет украинского БПЛА ученицы

Tекст: Татьяна Косолапова

Школьница из Калужской области разместила в соцсетях сведения о пролете в небе над регионом беспилотника ВСУ, в связи с чем родителей школьницы планируют привлечь к ответственности, Нарушение классифицируется по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).



«Есть строгие требования законодательства, которые необходимо соблюдать. Тем более, известно, что украинские спецслужбы через интернет оказывают деструктивное влияние на российских школьников: ведут идеологическую обработку, призывают присылать фото нужных объектов, пытаются получить персональные данные других школьников, склоняют к диверсионным действиям», – говорит Брод.

Естественно, продолжает он, в таких реалиях резко возрастает роль семьи, школы, НКО, СМИ, местных органов власти в плане просветительской, воспитательной деятельности.

«В данном случае, похоже, ни семья, ни школа не сработали. Так что штраф для родителей вырисовывается вполне отчетливо. Стоило бы и местным органам образования проверить образовательное учреждение, где учится девочка: как проводится работа с детьми с целью предупреждения рисков и угроз в условиях СВО», – заключил Брод.

Ранее 14-летнюю девочку из Кирова привлекли к ответственности за распространение видеозаписи работы системы противовоздушной обороны. На ее родителей был составлен административным протокол о неисполнении родительских обязанностей, а также они были вызваны в полицию для проведения профилактической беседы с участием работников психоневрологического диспансера.