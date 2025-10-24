80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Член СПЧ призвал проверить школу опубликовавшей полет украинского БПЛА ученицы
Член СПЧ Брод призвал проверить школу опубликовавшей полет украинского БПЛА ученицы
«В данном случае, похоже, ни семья, ни школа не сработали. Так что штраф для родителей вырисовывается вполне отчетливо. Стоило бы и местным органам образования проверить образовательное учреждение, где учится девочка», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и права человека Александр Брод, комментируя привлечение к ответственности родителей школьницы из Калуги, опубликовавшей видео полета беспилотника ВСУ .
Школьница из Калужской области разместила в соцсетях сведения о пролете в небе над регионом беспилотника ВСУ, в связи с чем родителей школьницы планируют привлечь к ответственности, Нарушение классифицируется по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
«Есть строгие требования законодательства, которые необходимо соблюдать. Тем более, известно, что украинские спецслужбы через интернет оказывают деструктивное влияние на российских школьников: ведут идеологическую обработку, призывают присылать фото нужных объектов, пытаются получить персональные данные других школьников, склоняют к диверсионным действиям», – говорит Брод.
Естественно, продолжает он, в таких реалиях резко возрастает роль семьи, школы, НКО, СМИ, местных органов власти в плане просветительской, воспитательной деятельности.
«В данном случае, похоже, ни семья, ни школа не сработали. Так что штраф для родителей вырисовывается вполне отчетливо. Стоило бы и местным органам образования проверить образовательное учреждение, где учится девочка: как проводится работа с детьми с целью предупреждения рисков и угроз в условиях СВО», – заключил Брод.
Ранее 14-летнюю девочку из Кирова привлекли к ответственности за распространение видеозаписи работы системы противовоздушной обороны. На ее родителей был составлен административным протокол о неисполнении родительских обязанностей, а также они были вызваны в полицию для проведения профилактической беседы с участием работников психоневрологического диспансера.