Премьер Бельгии отверг обвинения в роли «плохого парня»

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил журналистам после завершения саммита ЕС, что не считает себя «плохим парнем».
Комментарии Де Вевера прозвучали в ответ на публикацию Politico, в которой его, а также премьеров Венгрии и Словакии и канцлера Германии включили в список так называемых плохих парней, которые, по мнению издания, могли бы разрушить саммит Евросоюза, выступая против единой позиции по возможной конфискации российских активов в пользу Украины, передает ТАСС.
«Я не плохой парень. Если говорить о замороженных активах, то мы лучше всех», – заявил Де Вевер журналистам, его слова приводит портал Euractiv.
Ранее Де Вевер заявил, что страна не поддержит конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между членами Евросоюза.
На саммите ЕС в Брюсселе Бельгия отвергла предложение о принудительном изъятии российских активов, ограничившись поддержкой их заморозки до окончания конфликта.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц разделил опасения Бельгии по поводу перспективы использования российских активов, замороженных в Европе.