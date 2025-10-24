Премьер Бельгии отверг обвинения в роли «плохого парня»

Премьер Бельгии Де Вевер отверг обвинения в роли «плохого парня»

Tекст: Валерия Городецкая

Комментарии Де Вевера прозвучали в ответ на публикацию Politico, в которой его, а также премьеров Венгрии и Словакии и канцлера Германии включили в список так называемых плохих парней, которые, по мнению издания, могли бы разрушить саммит Евросоюза, выступая против единой позиции по возможной конфискации российских активов в пользу Украины, передает ТАСС.

«Я не плохой парень. Если говорить о замороженных активах, то мы лучше всех», – заявил Де Вевер журналистам, его слова приводит портал Euractiv.

Ранее Де Вевер заявил, что страна не поддержит конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между членами Евросоюза.

На саммите ЕС в Брюсселе Бельгия отвергла предложение о принудительном изъятии российских активов, ограничившись поддержкой их заморозки до окончания конфликта.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц разделил опасения Бельгии по поводу перспективы использования российских активов, замороженных в Европе.