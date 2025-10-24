Хоккеиста «Трактора» Дронова дисквалифицировали на пять матчей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение о дисквалификации защитника челябинского «Трактора» Григория Дронова на пять матчей за применение физической силы к судье, передает ТАСС.

Наказание наложено после инцидента, произошедшего в матче против екатеринбургского «Автомобилиста» 23 октября, который завершился победой «Автомобилиста» со счетом 5:3.

В заявлении пресс-службы КХЛ говорится: «На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Григория Дронова по п. 1.27. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу».

На 35-й минуте матча Дронов получил дисциплинарный штраф до конца игры за контакт с арбитром. В текущем сезоне КХЛ хоккеист провел 19 игр, в которых забросил пять шайб и сделал восемь результативных передач.

«Трактор» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, имея 20 очков после 19 встреч. Следующий матч команда проведет на выезде против «Сибири» 25 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, игрока «Автомобилиста» Голышева дисквалифицировали за использование допинга на два сезона. Международная федерация хоккея отстранила российского вратаря Федотова от участия в международных турнирах. Также Международная федерация хоккея оштрафовала Федерацию хоккея России.