IIHF отстранила российского вратаря Федотова от участия в турнирах

IIHF отстранила на три года российского вратаря Федотова от участия в турнирах

Tекст: Вера Басилая

В IIHF пояснили, что запрет вводится со дня истечения первоначального годового запрета на трансферы и продлится по 10 августа 2026 года.

Федотов отстранен на три года от участия во всех соревнованиях под эгидой организации, включая Олимпийские игры, передает ТАСС.

Ранее IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на 1 млн швейцарских франков (примерно 100,5 млн рублей) за выступление Федотова в КХЛ.

Напомним, Федотов в 2022 году подписал контракт с командой НХЛ «Филадельфия», но был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. В 2023 году был зарегистрирован его контракт с ЦСКА, но IIHF не признала его и дисквалифицировала Федотова. Однако КХЛ допустила Федотова к матчам. В 2024 году Федотов перешел в «Филадельфию».