Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
IIHF отстранила российского вратаря Федотова от участия в турнирах
IIHF отстранила на три года российского вратаря Федотова от участия в турнирах
Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) запретил на год московскому ЦСКА осуществление международных трансферов, а российскому вратарю Ивану Федотову участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации, сообщила пресс-служба IIHF.
В IIHF пояснили, что запрет вводится со дня истечения первоначального годового запрета на трансферы и продлится по 10 августа 2026 года.
Федотов отстранен на три года от участия во всех соревнованиях под эгидой организации, включая Олимпийские игры, передает ТАСС.
Ранее IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на 1 млн швейцарских франков (примерно 100,5 млн рублей) за выступление Федотова в КХЛ.
Напомним, Федотов в 2022 году подписал контракт с командой НХЛ «Филадельфия», но был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. В 2023 году был зарегистрирован его контракт с ЦСКА, но IIHF не признала его и дисквалифицировала Федотова. Однако КХЛ допустила Федотова к матчам. В 2024 году Федотов перешел в «Филадельфию».