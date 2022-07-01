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Вратаря сборной России по хоккею задержали за уклонение от армии
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Голкипер сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Иван Федотов задержан в Петербурге, сообщают СМИ.
По данным Telegram-канала Baza, вратарь подозревается в уклонении от службы в армии, передает ТАСС.
Спортсмен в прошлом сезоне в российской КХЛ успеть сыграть 48 матчей за московский ЦСКА, его команда одержала 30 побед. Вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка Гагарина, став лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%).
В мае 2022 года 25-летний Федотов подписал контракт на один год с клубом «Филадельфия». В составе сборной России голкипер стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Зеленский оценил решение России вывести гарнизон с острова Змеиный
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возвращения российских войск на остров Змеиный, а также признал, что положение украинских войск в Донбассе остается тяжелым.
Зеленский заявил, что Змеиный является «стратегическим пунктом», передислокация российских войск сильно «изменяет стратегическую ситуацию в Черном море», но «еще не гарантирует безопасность» украинской стороны. Зеленский сказал, что надеется на будущие успехи украинских войск.
Он признал, что «ситуация в Донбассе остается необыкновенно сложной, крайне тяжелой», а также указал, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи. Президент Украины обещал, что американское вооружение в будущем начнет поступать на передовую, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что на острове практически нет растительности и укрытий, это существенно усложняет контроль над ним. Однако «российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях» Украины.
Объект имеет стратегическое значение, но он исполнил свою роль по контролю воздушного пространства на данный момент. Поскольку атаки ВСУ на остров не прекращались, на его удержание тратились большие ресурсы, говорится в публикации, сообщило Минобороны. Кроме того, планируется исключить обвинения в адрес России в создании голода мирового масштаба из-за невозможности вывоза зерна с Украины.
Как считают эксперты, если Зеленский или его советники потребуют от военнослужащих Украины десантироваться на остров – они будут уничтожены прицельными выстрелами ВС России. Таким образом, сейчас остров оказался в так называемой серой зоне, но остается под огневым контролем России.
Украине напомнили о необходимости выплачивать долги
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Киеву 1 сентября нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, сообщают информационные агентства.
Bloomberg установило указанную сумму на основании собственных подсчетов. По словам источников, украинские власти могут предложить кредиторам провести реструктуризацию долга. Также не исключается возможность задействовать для оплаты замороженные российские золотовалютные резервы, но этот вариант признается спорным с правовой точки зрения. Кроме того, идут переговоры с МВФ, передает ТАСС.
Сами кредиторы, как сообщается, не слишком верят в способность Киева найти выход. Отмечается, что стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на его доступе к мировому финансовому рынку в будущем. Bloomberg указывает, что ожидается падение ВВП Украины на 30%, Украина испытывает большие трудности с выполнением бюджета.
Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. В июне глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявила, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5–6 млрд долларов в месяц. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35–40%.
Киссинджер назвал три варианта завершения спецоперации на Украине
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Россия одержит победу на Украине, если удержит занятые территории, на которых находятся ключевые районы промышленности и сельского хозяйства, что, в свою очередь, ослабит НАТО, предположил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Российская спецоперация на Украине может разрешиться тремя способами, в зависимости от того, какой будет реализован, НАТО ослабнет или окрепнет, выразил мнение Киссинджер в интервью The Spectator.
По словам Киссинджера, первый сценарий предусматривает, что российские войска останутся на занятых к этому дню позициях, таким образом, они «получат 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». Причем такой вариант стал бы победой России, тогда как значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось прежде, передает РБК.
Второй вариант предполагает, что Россию «попытаются вытеснить» из Крыма – территории, которую она взяла под контроль до начала спецоперации, то есть в этом случае «встанет вопрос о войне с самой Россией», отметил бывший госсекретарь США.
При этом Киссинджер обрисовал и третий вариант развития событий – если Киев окажется способен «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации, это будет означать проигрыш официальной Москвы. По его мнению, в таком случае Украина окажется перевооружена, между ней и НАТО будут налажены тесные связи либо страна сама станет частью альянса.
Как подчеркнул Киссинджер, президент Украины Владимир Зеленский решил реализовать третий вариант. Бывший госсекретарь США отметил, что этот сценарий станет «существенным достижением» для западных стран, НАТО окажется еще более усиленным благодаря присоединению Финляндии и Швеции, а Украина будет располагать «крупнейшими сухопутными войсками в Европе».
«Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как единым целым, а не с Америкой как главным звеном в защите Европы своими ядерными силами», – подвел он итог.
Ранее Киссинджер заявил, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он.
До этого стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Напомним, согласно информации телеканала CNN, сотрудники Белого дома понемногу теряют уверенность в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации.
Японию напугала передача проекта «Сахалин-2» российскому оператору
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Японские корпорации могут потерять свои права в проекте «Сахалин-2» в результате решения России сделать российское ООО оператором этого проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ), заявили японские информационные агентства, комментируя соответствующий указ президента России Владимира Путина.
«Появилась вероятность того, что Япония потеряет свои права в проекте «Сахалин-2». При возникновении проблем с поставками природного газа возникнет угроза резкого роста цен на энергию, что на фоне приближения самого жаркого летнего периода неизбежно окажет воздействие на жизнь и деловую обстановку в Японии», – приводит ТАСС сообщение агентства «Киодо».
Агентство напоминает, что в стране сейчас и без того сложилась крайне напряженная ситуация с электроэнергией, население и бизнес официально призывают к экономии. «На Россию, – пишет «Киодо», – приходится около 9% импортируемого в Японию СПГ, практически весь он идет с проекта «Сахалин-2». Если долговременные контракты на закупки оттуда не удастся сохранить, придется закупать СПГ на открытом рынке по высоким ценам. Это неминуемо приведет к росту цен на электроэнергию».
Заместитель генсекретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара в пятницу на пресс-конференции в Токио выразил надежду на то, что решение Москвы сделать российское ООО оператором нефтегазового «Сахалин-2» не повлияет на права и интересы Японии в этом проекте. По его словам, правительство пока не готово дать ответ относительно своих дальнейших действий, поскольку ведет изучение деталей решения России.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин–2». Акционеры нынешнего оператора – Газпром, британско-голландская Shell, японские Mitsui и Mitsubishi.
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Прием в посольстве США в Грузии завершился дракой
Физическими и словесными оскорблениями между депутатом и руководителем оппозиционного телеканала был омрачен прием в посольстве США в Грузии связи с Днем независимости Америки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Посольство США сообщило, что приступило к изучению обстоятельств инцидента, вероятно, будут изучены видеозаписи с места.
Основатель оппозиционного телеканала «Пирвели» («Первый») Вато Церетели уверяет, что его избили депутаты правящей «Грузинской мечты».
В свою очередь, парламентарий от правящей партии Анри Оханашвили заявил о «грязной провокации» со стороны Церетели, за что тот «получил ответ, который заслужил».
Предполагается, что Церетели обматерил Оханашвили, после чего началось выяснение отношений.
Евросоюз требует от Грузии снижения внутриполитической напряженности, чтобы предоставить стране через шесть месяцев статус страны-кандидата, однако радикальная оппозиция назначила на третье июля митинг с требование отставки правительства.
Телеканал «Пирвели» известен как один из рупоров радикалов, наряду с двумя другими – «Мтавари» («Главный») и «Формула».
В Кремле оценили привезенное Видодо послание от Зеленского
Переданное президентом Индонезии по итогам переговоров в Кремле с президентом Владимиром Путином послание от главы Украины Владимира Зеленского, не является письменным документом, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Смотрите, я смогу сказать следующее, речь не идет о каком-то письменном послании. Единственное, что я могу сказать по этой теме», – передает его слова РИА «Новости».
Накануне Видодо заявил о готовности стать посредником в переговорах между главой российского государства Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ранее президент Индонезии заявил, что в ходе визита в Россию и на Украину намерен пригласить лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «к открытию пространства для диалога».
Зеленский пообещал заменить Европе российский газ украинским электричеством
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что поставки украинского электричества могли бы частично заменить для ЕС российский газ.
Зеленский заявил, что «произошел еще один значительный шаг в сближении» Украины и ЕС – «Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию». По его словам, «это только первый этап», Киев хочет «расширить поставки». По версии Зеленского, «за счет украинского электричества может быть замещена значительная часть российского газа, который потребляют европейцы». «Так что это вопрос не только экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для Европы», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, страны ЕС начали испытывать дефицит электроэнергии. В свете попыток Евросоюза продолжить «зеленый курс» сообщества на полный переход к производству и использованию «экологически чистой» энергии недополучение газа и нефти из России обещает не только серьезные проблемы в экономике ЕС, но и разногласия между его членами по поводу электроэнергии.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Украина долгие годы жила за счет импорта электроэнергии из «страны-агрессора» и Белоруссии.
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Ходаковский оценил уход российского гарнизона с острова Змеиный
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Если российские военные на Змеином «выгребали от прилетов по головам», то теперь в этом положении окажется противник, считает комбриг ДНР Александр Ходаковский. О том, что Россия завершила выполнение задач на украинском острове Змеиный, в четверг объявило Минобороны РФ.
«Я сам себе удивляюсь, насколько я последователен в своей позиции. Не поленитесь – отлистайте несколько публикаций назад и найдите ту, где я рассуждаю о неоправданности тактики, когда мы берем что-то, держим это что-то из политических соображений, но страдаем в военном смысле, неся потери ради принципа», – пишет в своем Telegram-канале командир бригады «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
В качестве примера он описал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском, когда те отказываются «из-за политики выравнивать линию фронта», а затем сжигают свой ресурс.
«Он указал на четкую границу, «за которой смысл превращается в бессмыслицу». «Вчера еще нужно было взять село, чтобы выровнять линию и прикрыть фланги – завтра уже не нужно брать другое село, чтобы не выпятиться и не быть отрезанными и уничтоженными, если мы не планируем передвигать весь фронт. Нет единого правила – есть уникальная конфигурация каждого участка фронта, и командование на месте принимает решение или руководствуясь здравым смыслом, или отсутствием такового. И если наши сидели на Змеином и выгребали от прилетов по головам, а теперь в том же положении окажется противник – может, и есть смысл остров оставить. В конце концов, Кутузов позволил Наполеону взять Москву – и тем приблизил победу», – считает Ходаковский.
В четверг Минобороны РФ объявило, что «Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон».
Вплоть до 24 февраля, то есть до начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, на Змеином располагалась пограничная застава, пункт наблюдения ПВО и подразделение морской пехоты. После предупреждающего огня российских кораблей 82 украинских бойца сдались в плен. На острове разместился небольшой российский гарнизон, который отражал эпизодические атаки украинского воздушного и морских десантов.
Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору
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«Фирма Shell – основной зарубежный акционер компании-оператора проекта «Сахалин-2» – уже заявляла о желании покинуть Россию. Если в Shell не подпишут допсоглашение о дальнейшем участии в проекте, их долю перепродадут на азиатский рынок», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя указ президента о передаче нефтегазового проекта «Сахалин-2» российской компании-оператору.
«Сама идея о создании нового юридического лица и переводе на него проекта «Сахалин-2» включает в себя два момента. Во-первых, необходимо, чтобы новая компания-оператор была российской, поскольку иностранным юрисдикциям мы уже не доверяем. Во-вторых, таким образом получится внести некую ясность в состав акционеров проекта», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Согласно указу президента Владимира Путина, подписанному в четверг, проводится смена оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2». Нынешний оператор – компания Sakhalin Energy Investment Company Ltd., зарегистрированная на Бермудских островах. Акционеры компании: Газпром (50% плюс одна акция), британско-голландская Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).
Смена оператора проводится в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Согласно указу президента, вместо Sakhalin Energy оператором станет российское юрлицо, поскольку есть угрозы «возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера», «жизни и безопасности людей», а также «национальным интересам и экономической безопасности» России, передает РИА «Новости».
«Компания Shell говорила уже о намерении уйти из проекта, но так и не покинула его. Теперь Москва, по сути, требует определенного выбора. И если компания подпишет дополнительное соглашение, то это станет обязательством на дальнейшее участие в «Сахалине-2». Если же этого сделано не будет, то организация остается за бортом этой сделки, а ее долю просто перепродадут», – утверждает собеседник.
Юшков также рассказал о том, как юридически это может выглядеть. «Согласно процедуре, их доля перейдет некоему российскому юрлицу, деньги на основе оценки этой доли зачислятся на специальный счет, которым Shell управлять не может. А дальше наши власти оценят нанесенный ущерб, взыщут его со счета, а остаток вернут компании. Но только России выгодно оценить этот ущерб так, чтобы Shell в конечном счете ничего не досталось», – рассуждает эксперт.
Совсем иначе дела будут обстоять с японскими компаниями – участниками проекта, уверен Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ. «Они пока не говорили о намерении покинуть проект. Да и в этом нет никакого смысла, поскольку СПГ востребованный, завод хорошо работает, а продукт в любом случае найдет своего покупателя. Они останутся, но просто станут акционерами другого юридического лица», – отметил Митрахович.
Причем, настаивает эксперт, уход Shell не станет большой потерей для проекта. «Рынок продолжит функционировать, завод тоже. Даже если забрать из проекта разработки Shell, никакого вреда процессу это не нанесет. Более того, компания и сама заявляла о желании прекратить работу на территории России», – рассуждает Митрахович.
«Что касается Запада в целом, там и так пытаются вести тотальную экономическую войну с нашей страной. И они делают все, что могут, но так, чтобы минимизировать собственные потери. Например, до сих пор не введены санкции против российского газа. Имеется в виду прямой запрет на закупку трубопроводного топлива. Так что разозлить их этими действиями еще больше, пожалуй, не удастся», – резюмировал Митрахович.
Создание новой компании-оператора – общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в России – поручено правительству, но учредителем нового юрлица кабинет министров не будет. Акционеры за месяц должны уведомить правительство о согласии принять доли в новом операторе. Имущество Sakhalin Energy подлежит незамедлительной передаче в собственность России с одновременной его передачей в безвозмездное пользование новому ООО. К новому российскому юрлицу переходят и все права и обязанности компании-оператора.
В Японии решение российских властей вызвало серьезную обеспокоенность. Японские корпорации могут потерять свои права в проекте «Сахалин-2», отмечает агентство Киодо. «На Россию приходится около 9% импортируемого в Японию сжиженного природного газа, практически весь он идет с проекта «Сахалин-2». Если долговременные контракты на закупки оттуда не удастся сохранить, придется закупать СПГ на открытом рынке по высоким ценам. Это неминуемо приведет к росту цен на электроэнергию», – отмечается в публикации агентства. В Японии сейчас и без того сложилась крайне напряженная ситуация с электроэнергией, население и бизнес официально призывают к экономии. В пятницу заместитель генсекретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара выразил надежду на то, что решение Москвы сделать российское ООО оператором «Сахалина-2» не повлияет на права и интересы Японии в этом нефтегазовом проекте.
В конце февраля Shell объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. Mitsui и Mitsubishi были не намерены выходить из проекта, передает «Интерфакс». В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Япония должна выйти из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» или изменить свое отношение к России: «Получается: как прибыль, так партнеры; как санкции – недружественное отношение. Пускай выберут для себя что-то», – цитировало спикера «Дума ТВ».
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«Сахалин–2» передали российской компании
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В связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин–2», следует из указа президента России Владимира Путина. Акционеры нынешнего оператора – Газпром, британско-голландская Shell, японские Mitsui и Mitsubishi.
Президент подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Оператором «Сахалина–2» вместо Sakhalin Energy станет российское юрлицо, поскольку есть угрозы «возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера», «жизни и безопасности людей», а также «национальным интересам и экономической безопасности» России, передает РИА «Новости».
Угрозы возникли «в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами и физическими лицами обязательств, которые связаны с исполнением соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции, заключенного 22 июня 1994 года».
Правительство России сможет продать доли иностранных участников, которые те потенциально имеют шанс получить в новом операторе пропорционально долям в нынешнем Sakhalin Energy, если их передача в итоге не состоится, а вырученные средства за вычетом нанесенного ущерба будут переведены на спецсчет.
Соответствующий акционер не в праве распоряжаться средствами от продажи доли до завершения оценки нанесенного им ущерба (финансового, экологического, технологического). Деньги «списываются со счета», открытого «на имя акционера компании», связанного с юридическими и физическими лицами, «на которых... возлагаются обязательства по возмещению ущерба».
Новому ООО переходят все права и обязанности, а также имущество проекта, передает ТАСС.
Таким образом, правительство создает российское общество с ограниченной ответственностью, но учредителем общества не будет. Акционеры за месяц должны уведомить правительство о согласии принять доли в новом операторе. Имущество текущего оператора подлежит незамедлительной передаче в собственность России с одновременной его передачей в безвозмездное пользование новому ООО. К правоотношениям, связанным с реализацией соглашения, применяется российское право. Споры, вытекающие из правоотношений, связанных с реализацией соглашения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы, пишет «Коммерсант».
Иными словами, власти России принуждают иностранные компании согласиться на предложенные условия сохранения их участия в «Сахалине-2», в противном случае иностранные акционеры рискуют просто потерять свою долю, поясняет издание.
В документе говорится, что решение принято в связи «с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и «примкнувших» к ним государств и организаций, которые направлены на введение санкций против России, передает РБК.
Sakhalin Energy Investment Company Ltd. зарегистрирована на Бермудских островах. Нынешние акционеры Sakhalin Energy в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО. Акционерами компании являются Газпром (50% плюс одна акция), британско-голландская Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). В конце февраля Shell объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. Японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%) были не намерены выходить из проекта, передает «Интерфакс».
Как пояснял видный японский специалист по экономическим отношениям с Россией, хорошо знакомый с темой, японские участники проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» «занимаются только продажей нефтегазовой продукции этих проектов и обеспечением их финансами», они «не имеют отношения к добыче нефти, производству сжиженного природного газа». При этом поставки СПГ «с проекта «Сахалин-2» покрывают 8,8% потребностей Японии», которая «не сможет быстро найти другие ресурсы на замену».
По его словам, «главная проблема этих проектов заключается в том, насколько российские корпорации или привлеченные в проекты компании третьих стран, возможно Китая или Индии, смогут эффективно использовать применяемые там технологии». Будущая деятельность во многом зависит от того, насколько удастся поддерживать технический уровень добычи и переработки после ухода специалистов Shell.
В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Япония должна выйти из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» или изменить свое отношение к России: «Мы с вами будем добиваться того, чтобы либо Япония ушла, либо изменила отношение к нашей стране. А так получается: как прибыль, так партнеры; как санкции – недружественное отношение. Пускай выберут для себя что-то. А так за счет наших граждан, за счет страны решают свои проблемы и нам гадят», – передает «Дума ТВ».
Напомним, Япония категорически отказалась выходить из проекта. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, выступая в парламенте, заявил, что Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если ей скажут пойти на такой шаг. «Сахалин-2» – это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить (из проекта), даже если нам скажут», – заявил он.
Японский премьер-министр Фумио Кисида также заявил, что Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.
США впервые обошли Россию в поставках газа в Европу
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По итогам июня объем экспорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Евросоюз незначительно превысил поставки Газпрома, сообщил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.
«Недавние шаги России по сокращению поставок газа в ЕС значат, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше СПГ из США, чем через газопроводы из России. Сокращение поставок из России требует усилий ЕС по сокращению спроса, чтобы подготовиться к суровой зиме», – передает «Коммерсант» его слова.
Бироль добавил, что страны ЕС должны работать над сокращением спроса на газ на фоне снижения поставок российского газа.
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Берлин возмутили действия Литвы по блокаде перевозок в Калининград
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Правительство Германии возмущено действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград, Берлин настаивает на снятии запрета, сообщило онлайн-издание Spiegel.
«По информации Spiegel, федеральное правительство возмущено действиями Литвы. Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что «это транспорт из России в Россию, это разрешено», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Reuters со ссылкой на источники сообщило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом.
Накануне судно «Холмогоры», назначенное ранее на новую линию морских перевозок из Санкт-Петербурга в Калининград, прибыло в конечную точку первого рейса с партией необходимых Калининградской области грузов.
Посол России в Болгарии допустила возможность разрыва отношений из-за высылки дипломатов
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Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов России.
В интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ) Митрофанова заявила, что действия Софии не могут остаться без последствий. Она сказала, что находится в контакте с Москвой, которая «примет очень решительные меры», сообщает РИА «Новости».
«Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», – ответила она на вопрос о возможных мерах.
Напомним, глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария. До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
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Вдохновленный спецоперацией бронеавтомобиль «Ахмат» разработали в России
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Бронеавтомобиль «Ахмат», при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, создан в России, первым к нему проявил интерес глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказал информированный источник.
«Новый бронеавтомобиль создан с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. По пожеланиям и рекомендациям военнослужащих, находящихся на фронте, была создана простая в обращении и экономически доступная машина с колесной схемой 6х6. Первым проявил к ней интерес еще в апреле лично глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров, в знак уважения к его патриотизму было решено назвать пилотную партию этих броневиков «Ахмат», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, впервые «Ахматы» были продемонстрированы на параде Победы в Грозном 9 мая. Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме «Армия-2022».
Собеседник агентства отметил, что данный автомобиль был спроектирован в предельно короткие сроки, продиктованные потребностью как можно быстрее поставить такие машины военным. С начала работ в марте до готовности к серийному производству «Ахматов» прошло всего несколько месяцев.
Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что главными задачами «Ахмата» станут переброска десантов на фронт и сохранение жизни бойцов при угрозе подрыва на минах и обстрелов колонн техники кассетными боеприпасами.
«Главный функционал броневика – доставка десанта в полной экипировке к зоне боевых действий. Учитывая, что сейчас по нашим колоннам стараются бить осколочными и кассетными боеприпасами, то такие броневики дадут больше шансов выжить десанту», – сказал он.
Анализируя облик броневика, Леонков предположил, что эта машина сделана на штатном шасси «Урала». У «Ахмата» полностью бронированный двигатель и кабина десанта. Высокая рама шасси и V-образный выступ говорят о наличии у машины противоминной защиты (5 или 6-й класс). Бронированный корпус автомобиля должен защитить экипаж от стрелкового оружия калибра 12,7 и, возможно, 30 миллиметров.
Эксперт не исключил возможности размещения на крыше «Ахмата» боевых модулей типа пулеметных точек или автоматических гранатометов. При этом, по мнению Леонкова, класс машины не предполагает ее прямого участия в боевых действиях.
Собеседник также обратил внимание, что это один из первых известных примеров доработки российской техники по опыту, полученному военными в ходе спецоперации на Украине.
Ранее в компании-разработчике «Ремдизель» сообщили, что Вооруженные силы России получили новую машину сопровождения и управления «Напарник».
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Посол Грузии во Франции покинула пост со скандалом
Посол Грузии во Франции Теа Катукия скандально покинула должность, обвинив МИД своей страны в «постоянных оскорблениях, инсинуациях, давлении, притеснении и контексте угроз», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Она была назначена на эту должность в 2019 году, а два месяца назад МИД принял решение освободить ее раньше срока истечения каденции.
Теперь уже экс-посол заявила, что во внешнеполитическом ведомстве Грузии «глубоко утвердилась клановость», противоречащая ее ценностям.
По ее словам, в посольстве Грузии во Франции были «серьезные нарушения, структурные недочеты, что вредило имиджу и интересам представительства Грузии во Франции».
МИД Грузии пока не прокомментировал эти заявления.
Ранее в пятницу стало известно, что прием в посольстве США в Грузии завершился дракой.