    Прибалтика больше напугана поведением Америки, чем России
    Американист: Убийство Кирка демонстрирует раскол и поляризацию в США
    Экономист оценил идею фон дер Ляйен кредитовать Украину под гарантии «репараций» России
    Юрист удивился большой задержке в возбуждении уголовного дела против Смолова
    Белгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    Задержанных за убийство Чарли Кирка отпустили
    Каллас пообещала ужесточить санкции против России за беспилотники над Польшей
    Премьер Катара призвал предать Нетаньяху суду
    Украина перестала получать азербайджанский газ
    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    3 комментария
    11 сентября 2025, 14:15 • Новости дня

    Игрока «Автомобилиста» Голышева дисквалифицировали за допинг на два сезона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев получил двухлетнюю дисквалификацию, после того как в его пробе обнаружили запрещённую субстанцию, заявил президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

    По его словам, нападающий екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев дисквалифицирован на два сезона за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.

    Морозов добавил, что решение о дисквалификации уже принято, но игрок может подать апелляцию в течение 20 дней.

    Голышев был временно отстранен от матчей Фонбет – КХЛ еще 23 апреля, когда в его допинг-пробе была обнаружена запрещенная субстанция. За свою карьеру в КХЛ он провел 52 матча в прошлом регулярном чемпионате, забросив 13 шайб и отдав 23 результативные передачи. В плей-офф Голышев отметился одним голом и одной передачей.

    Тридцатилетний хоккеист выступает за «Автомобилист» с начала своей профессиональной карьеры, а в сезоне-2021/22 временно играл в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Нью-Йорк Айлендерс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хоккеист ЦСКА Каменев провалил допинг-тест. КХЛ отстранила Каменева от участия в матчах. Хоккеист ЦСКА Седов заявил о непреднамеренном попадании допинга в его организм.

    10 сентября 2025, 18:52 • Новости дня
    Трамп прокомментировал инцидент с БПЛА в Польше

    Трамп прокомментировал инцидент с дронами в Польше

    Трамп прокомментировал инцидент с БПЛА в Польше
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично выразил недоумение по поводу сообщений о полетах якобы российских дронов над территорией Польши, задав резонансный вопрос своим подписчикам.

    Трамп высказал мнение о ситуации с дронами в Польше, передает РИА «Новости». В собственной соцсети он опубликовал пост, в котором задался вопросом о предполагаемом нарушении воздушного пространства Польши российскими дронами.

    «Что там с Россией, нарушающей воздушное пространство Польши с дронами? Приехали», – написал Трамп. Других подробностей или призывов политик не озвучил.

    Напомним, в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников. Песков отказался комментировать ситуацию с беспилотниками над Польшей.

    Комментарии (32)
    10 сентября 2025, 17:15 • Новости дня
    США продают «конфискованную у россиян» мегаяхту
    США продают «конфискованную у россиян» мегаяхту
    @ Martin Ewert/foto2press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские власти начали аукцион по продаже мегаяхты Amadea, которую ранее конфисковали в рамках санкций против российских бизнесменов, цена ожидается ниже рыночной.

    Аукцион по продаже суперъяхты Amadea организован министерством юстиции США, передает CNN. Продажа проходит на условиях запечатанного конкурса через National Maritime Services и брокера Fraser Yachts, а для участия требуется депозит в размере 10 млн долларов.

    Яхта была изъята тремя годами ранее на Фиджи в ходе операции рабочей группы KleptoCapture, нацеленной на активы россиян из санкционного списка. В прошлом судно оценивалось в 350 млн долларов, но по мнению исследователей Arizton Advisory and Intelligence, сейчас его стоимость составляет от 80 до 120 млн долларов.

    Амадеа построена в 2017 году, имеет шесть палуб, бассейн, восемь кают, сауну, вертолетную площадку, кинотеатр и другие удобства и предметы роскоши. С 2022 года яхта находится в Сан-Диего, а расходы на ее содержание уже превысили 32 млн долларов.

    Суд Нью-Йорка в марте присудил яхту американским властям, заявив, что формальные владельцы – подставные лица, а реальными собственниками якобы являются члены семьи российского бизнесмена Сулеймана Керимова. По данным CNN, на решение суда подана апелляция, которая должна быть рассмотрена до середины ноября.

    Комментарии (21)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    10 сентября 2025, 19:57 • Новости дня
    Пугачева похвалила Дудаева и Горбачева

    Пугачева в первом после начала СВО интервью похвалила Дудаева и Горбачева

    Пугачева похвалила Дудаева и Горбачева
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Алла Пугачева дала первое большое интервью после начала спецоперации на Украине.

    В разговоре с иноагентом Катериной Гордеевой Пугачева поделилась своим мнением о ряде известных политиков и обстоятельствах своего переезда из России, передает RT.

    Пугачева рассказала, что знала Джохара Дудаева, лидера чеченских сепаратистов, и назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным человеком». «Единственный из политиков, который имел мужество признать ошибку, переосмыслить ее – это Горбачев», – добавила певица, говоря об экс-президенте СССР Михаиле Горбачеве.

    Артистка также отметила, что не собиралась уезжать из страны сразу после начала спецоперации на Украине, однако позднее, по ее словам, против нее начали выступать люди, которые писали оскорбления. Пугачева пояснила, что, как противница конфликта, оказалась под давлением: «Думаешь: ну раз не нравится, а что тут делать тогда?»

    Джохар Дудаев – лидер чеченских сепаратистов, выступавший за отделение Чечни от России и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил. Дудаев был убит 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как экономические реформы Горбачева развалили СССР.

    Ранее Пугачева попросила Минюст включить ее в список иноагентов.

    Комментарии (40)
    10 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну

    Экономист Любич: Кредит для Украины за счет «репараций» показывает инфантилизм Европы

    Экономист: Для конфискации российских активов Европе придется объявить России войну
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа в вопросе российских замороженных активов демонстрирует чрезвычайный инфантилизм. У Брюсселя нет законных оснований для передачи этих активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать российские активы для кредитования Украины.

    «Существуют лишь два законных способа изъять российские суверенные активы. Первый – дождаться момента, когда Москва добровольно позволит направить их на исполнение каких-либо целей. Второй – юридическое объявление войны России со стороны всех государств, желающих заполучить наш капитал», – поясняет экономист Антон Любич.

    «Никаких иных оснований для нарушения иммунитета суверенной собственности в международном плане нет. Таким образом, изъятие активов Москвы может послужить в качестве casus belli, то есть основания для начала полноценного военного конфликта. Все прочие фантазии европейцев являются всего лишь «игрой терминов», которая призвана запугать обывателей, не разбирающихся в тонкостях юриспруденции и бухгалтерского учета», – говорит он.

    «Страны ЕС имеют перед Россией экономические обязательства. У нас отсутствуют физические активы, но имеются права на требование определенной суммы. Когда европейцы говорят, что они какой-то евро дают какой-то третьей стране, они не отдают «российский евро». Они отдают свой евро, а другой такой же евро остаются России должны – и в одно очень серое и пасмурное для европейцев утро этот евро придется вернуть законному собственнику», – акцентирует собеседник.

    «Что касается репараций, то они выплачиваются на основании мирного договора, завершающего войну. Европа не вправе изъять активы, если она не сторона конфликта или если активы не уступлены Россией по договору, например, Украине. Для изъятия российских активов Европа должна сперва заявить о конфликте с Россией, затем ей следует в этом противостоянии победить, не превратившись в ядерный пепел, и лишь после этого им стоит затевать разговор о репарациях», – полагает эксперт.

    «В настоящий момент мы видим, что правящая верхушка Евросоюза демонстрирует инфантильное поведение взрослых детей, которые топают ногами, кричат «хочу» и не соотносят собственные действия с реальными возможностями и объективными ограничениями реальности», – заключил Любич.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не намерен прибегать к конфискации замороженных российских активов. По ее словам, вместо этого союз планирует использовать данный капитал для выдачи кредитов Украине в качестве «репараций». Она также призвала страны объединения в ближайшее время начать работу по данному направлению.

    «Киев будет расплачиваться по кредиту только тогда, когда Москва выплатит репарации. Эти средства помогут Украине уже сейчас, но они также критически важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – пояснила глава ЕК. Данная схема уже обсуждалась в Брюсселе ранее, в СМИ она известна как «кредитное замещение».

    Фон дер Ляйен подразумевает, что реальные активы негласно передаются Украине, при этом в публичном пространстве будет публиковаться утверждение, что деньги якобы остаются замороженными. Финансовые рынки ЕК намерена успокаивать заверениями, что капитал выдан в форме кредитов, которые Киев в будущем выплатит.

    Эта схема обсуждается уже более года, ранее против нее выступала Бельгия, опасаясь, что обман будет раскрыт и Россия приступит к изъятию по суду активов республики в иностранных юрисдикциях, поскольку основная часть активов Москвы заблокирована на бельгийской площадке Euroclear, напоминает ТАСС.

    Комментарии (15)
    11 сентября 2025, 07:35 • Новости дня
    MWM: Россия получит миллиарды при сохранении «Адмирала Кузнецова»
    MWM: Россия получит миллиарды при сохранении «Адмирала Кузнецова»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сохранение единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» может принести стране миллиардные доходы и расширить перспективы военно-технического сотрудничества с Китаем и Индией, пишет Military Watch Magazine.

    Возвращение корабля на передовую с обновленным авиакрылом откроет для российского оборонного сектора новые возможности, говорится в материале Military Watch Magazine, передает «Газета.Ru».

    Сохранение авианосца позволит Москве проводить совместные стратегические маневры с Китаем и Индией, а также расширить экспорт сопутствующей военной техники. В частности, Россия уже заработала 2,3 млрд долларов на продаже авианосца Vikramaditya Индии и свыше 2 млрд долларов на поставке истребителей МиГ-29К для этого корабля.

    Дополнительно были заключены контракты на покупку 14 вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ка-31, а также ряд других менее значимых соглашений. Предоставление Индии доступа к российским технологиям делает Москву более привлекательным партнером по сравнению с Францией.

    Ранее глава совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин заявил, что ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» нецелесообразен из-за его возраста и высокой стоимости.

    Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что техническое состояние «Адмирала Кузнецова» сильно ухудшилось из-за того, что авианосец не имел полноценно оборудованного причала и расходовал ресурс своей силовой установки на рейде.

    Комментарии (15)
    10 сентября 2025, 17:23 • Новости дня
    Мишустин заявил о неизбежном охлаждении экономики России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замедление российской экономики было неизбежным и прогнозировалось заранее, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам.

    По словам главы правительства, несмотря на охлаждение, экономика демонстрирует рост: по итогам семи месяцев ВВП увеличился на 1,1% после высоких темпов в 2023–2024 годах, передает ТАСС. Мишустин подчеркнул, что период первых антикризисных решений уже завершен.

    Министр экономического развития Максим Решетников на полях Восточного экономического форума заявил, что российская экономика охлаждается темпами, превышающими ожидания.

    В июне вице-премьер Александр Новак спрогнозировал переход от охлаждения к нагреву экономики России.

    Комментарии (36)
    11 сентября 2025, 00:57 • Новости дня
    Лукьянов назвал Кирка «сакральной жертвой» для «священной войны»
    Лукьянов назвал Кирка «сакральной жертвой» для «священной войны»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя убийство известного консерватора Чарли Кирка в США, политолог Федор Лукьянов заявил, что появилась «сакральная жертва» для «идеологической войны».

    «Ну, все. Сакральная жертва есть. Дальше начинается священная идеологическая война», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск возложил ответственность за смерть Чарли Кирка, сторонника президента США Дональда Трампа, на левых. Кирк был убит во время публичного мероприятия в Университете долины Юта.


    Комментарии (7)
    11 сентября 2025, 00:50 • Новости дня
    Глава РФПИ указал на «мировое значение» убийства Чарли Кирка

    Дмитриев: Убийство Кирка показывает глубину раскола в США

    Глава РФПИ указал на «мировое значение» убийства Чарли Кирка
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Убийство одного из известных американских консерваторов Чарли Кирка подчеркнуло остроту внутренних противоречий в США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в Telegram отметил, что Кирк являлся одним из самых ярких консервативных лидеров США, известным своими положительными высказываниями о России и поддержкой диалога между странами.

    «Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира», – заявил Дмитриев. Он подчеркнул, что стреляли в «человека, выступающего за здравый смысл и против истерии». По его словам, это демонстрирует «глубину раскола в США».

    Он также напомнил слова Кирка, который критиковал военную помощь Украине. Кирк говорил, что ему «не нравится идея поставок оружия на Украину».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался после огнестрельного ранения, полученного во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в США.

    Комментарии (8)
    11 сентября 2025, 08:55 • Новости дня
    Белгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    Белгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе новой атаки беспилотников в Белгороде пострадал мужчина, в самом городе и в Белгородском районе Белгородской области сохраняется тяжелая обстановка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Жителям региона нужно соблюдать максимальную осторожность при передвижении, предупредил губернатор в своем Telegram-канале.

    Власти закрыли работу крупных торговых центров, обучение в школах продолжится в дистанционном формате. Детям рекомендовано оставаться дома, однако учителя и воспитатели продолжают дежурить в школах и детских садах для приема детей при необходимости, при условии соблюдения мер безопасности.

    В результате удара беспилотника ВСУ ранен мирный житель Белгорода. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения живота и руки и госпитализирован в городскую больницу №2.

    От второго беспилотника повреждены остекление социального объекта и один автомобиль. Оперативные службы продолжают работу на местах.

    В среду Гладков сообщал, что мужчина получил ранение в ходе атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгород. Также в городе в атаки дронов травму получила 16-летняя девушка.

    Кроме того, беспилотники ударили по зданию правительства области в Белгороде.

    Комментарии (25)
    11 сентября 2025, 04:15 • Новости дня
    Трамп заявил о «темном моменте» в истории США

    Трамп пообещал найти всех виновных в убийстве Кирка

    Трамп заявил о «темном моменте» в истории США
    @ Brandon Bell/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заверил, что администрация США «найдет всех и каждого», кто причастен к убийству его соратника Чарли Кирка.

    «Моя администрация найдет всех и каждого, кто участвовал в этом злодеянии и других актах политического насилия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что речь идет в том числе об «организациях, которые финансируют и поддерживают» такое насилие. По его словам, сейчас страна переживает «темный момент» своей истории.

    Трамп обвинил «радикальных левых» в демонизации политических оппонентов, назвав их ответственными за проявление терроризма в США. «Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными массовыми убийцами и преступниками в мире», – заявил президент США. Трамп потребовал немедленно прекратить распространение в США подобной риторики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что консервативный активист и радиоведущий Кирк скончался после того, как в него стреляли во время публичного мероприятия в Университете долины Юта. CNN заявлял, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Дональда Трампа на ноябрьских выборах.

    Американский предприниматель Илон Маск возложил ответственность за смерть Кирка, сторонника Трампа, на левых. Комментируя убийство Кирка, политолог Федор Лукьянов заявил, что появилась «сакральная жертва» для «идеологической войны».

    Комментарии (4)
    11 сентября 2025, 06:59 • Новости дня
    Власти США сочли задержанных по делу Кирка непричастными к убийству

    Департамент безопасности Юты заявил о продолжении розыска убийцы Кирка

    Власти США сочли задержанных по делу Кирка непричастными к убийству
    @ Brian Cahn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По делу об убийстве активиста Чарли Кирка задержали Джорджа Зинна и Захарию Куреши, но в обоих случаях связей со стрельбой не обнаружено, их освободили, сообщает департамент общественной безопасности штата Юта.

    Первым был задержан как подозреваемый Зинн, но затем он был освобожден. При этом Зинн обвинен полицией Университета долины Юта в воспрепятствовании правосудию, передает РИА «Новости».

    Второй подозреваемый, Куреши, также был освобожден после допроса.

    «Никаких связей со стрельбой ни у одного из этих лиц не установлено. Ведется расследование и розыск стрелявшего», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФБР Кэш Патель сообщал, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан. Однако позднее он сообщил, что задержанный освобожден после допроса.

    Консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк погиб, получив огнестрельное ранение во время публичного мероприятия в Университете долины Юта.

    Комментарии (7)
    10 сентября 2025, 15:27 • Новости дня
    Минобороны не планировало удары по объектам в Польше
    Минобороны не планировало удары по объектам в Польше
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Минобороны России заявили, что российские войска не планировали поражать объекты на территории Польши.

    «Объекты для поражения на территории Польши не планировались», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Виннице и Львове

    В Минобороны уточнили, что максимальная дальность применяемых в ударе российских беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.

    Напомним, в Польше заявили о найденных обломках семи дронов и ракеты. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за прилета беспилотников.

    Агентство Reuters писало, что в НАТО отказались признать нападением инцидент с беспилотниками в Польше.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на признаки провокации в инциденте с беспилотниками в Польше.

    Комментарии (7)
    11 сентября 2025, 00:22 • Новости дня
    Убитый соратник Трампа Кирк критиковал помощь Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк, скончавшийся после покушения, которое произошло во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в США, критиковал киевский режим.

    Кирк заявлял, что выступает против предоставления военной помощи Украине. Он призывал восстановить дипломатические отношения с Россией. Кирк был сторонником политики нынешней администрации США «Америка прежде всего», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в штате Юта во время публичного мероприятия Кирк получил огнестрельное ранение. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель Кирка после покушения.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 23:50 • Новости дня
    Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после покушения

    Tекст: Антон Антонов

    Консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк, в которого стреляли во время публичного мероприятия в Университете долины Юта, скончался, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что никто не понимал и не сопереживал американской молодежи лучше, чем Кирк, а также выразил соболезнования его семье.

    Трамп заявил, что распорядился приспустить флаги в связи со смертью своего соратника.

    CNN считает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на ноябрьских выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стрельба произошла во время публичного мероприятия в американском штате Юта. После покушения СМИ сообщали как о гибели Кирка, так и о том, что он находится в больнице. Также сообщалось о задержании подозреваемого, но позднее эта информация была опровергнута.

    Комментарии (5)
    10 сентября 2025, 20:51 • Новости дня
    Ученые НАСА заявили о возможных следах древней жизни на Марсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Образцы, найденные на Марсе американским марсоходом Perseverance, могут свидетельствовать о существовании древних форм жизни, заявила руководитель научных программ НАСА Никола Фокс на пресс-конференции.

    Специалисты агентства обнаружили на красной планете камень с пятнами, схожими с леопардовым окрасом, передает РИА «Новости». По словам Фокс, это могут быть «оставшиеся следы», а не признаки современной жизни, и они могли быть созданы миллиарды лет назад.

    «Это своего рода оставшийся след. Это не сама жизнь. И безусловно, это могло быть связано с древней жизнью. Это могло существовать миллиарды лет назад, но никак не сегодня. И знаете, как мы говорим, это вполне могло быть создано древней жизнью», – подчеркнула она.

    Фокс отметила, что ученые сразу поняли научную значимость находки.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал Марс страховкой жизни для человечества.

    В 2020 году российский прибор не нашел признаков жизни на Марсе.

    Комментарии (6)
    Нефтяники готовятся к голодным играм

    Уже не только эксперты, но и крупнейшие нефтяные гиганты готовятся к долгому периоду низких цен на нефть. Такого активного сокращения рабочих и инвестиций не наблюдалось со времен пандемии коронавируса. Что происходит на рынке нефти и куда катятся цены? Подробности

    Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели

    Через месяц в Россию впервые приедет президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Поводом станет участие сирийской делегации в первом российско-арабском саммите. После падения власти Башара Асада Москва и Дамаск нашли общий язык и готовы развивать сотрудничество в разных сферах. Как подчеркивают эксперты, открытость новых сирийских властей к сотрудничеству может дать России даже больше преимуществ, чем при Башаре Асаде. Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Прибалтика больше напугана поведением Америки, чем России

    Срочное письмо готовят в американский Конгресс парламентарии стран Прибалтики. В нем они намерены умолять Соединенные Штаты не прекращать военное финансирование Литвы, Латвии и Эстонии и не выводить из этих государств американских солдат. Что происходит в отношениях между Вашингтоном и его прибалтийскими сателлитами? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации