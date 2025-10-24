Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.0 комментариев
Системы ПВО сбили 25 украинских БПЛА в пяти областях России
Силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников в пяти областях России
В течение одного часа утром средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа в пяти регионах России, включая Брянскую и Тульскую области.
В период с семи до восьми часов утра дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России..
По данным ведомства, наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – здесь перехвачены 11 беспилотников. В Тульской области уничтожены шесть аппаратов, в Калужской – четыре, в Тверской – три и еще один в Новгородской области.
Атака была успешно отражена. Оперативные службы продолжают работать на местах падения дронов.
В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что две девушки получили тяжелые ранения после атаки дрона в Белгороде.
За минувшую ночь над Россией нейтрализовали 111 дронов ВСУ.