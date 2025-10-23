Guardian сообщила о крупнейшей забастовке работников в Новой Зеландии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 100 тыс. работников социального сектора Новой Зеландии, включая медсестер, учителей и государственных служащих, вышли на масштабную забастовку с требованием увеличить финансирование, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian. По данным издания, это одна из крупнейших забастовок в истории страны: в четверг были закрыты школы, а медучреждения ограничили неотложную помощь.

Известно, что за забастовку проголосовали сотрудники различных профсоюзов после провала переговоров с коалиционным правительством. Основные требования объединяют низкая зарплата, нехватка персонала, недостаток ресурсов и, как отмечают участники, «условия труда, угрожающие здоровью работников, пациентов и детей».

В последние годы система здравоохранения и образования страны испытывает серьезное давление – больницы сообщают о «катастрофических сбоях», а школы сталкиваются с нехваткой учителей. В то же время власти сократили финансирование общественных служб и отменили десятки заявок на равную оплату труда.

По информации Guardian, одновременно идет массовый отток специалистов за рубеж, преимущественно в Австралию, где зарплаты выше, а условия работы в образовании и медицине привлекательнее. Несмотря на неудобства, 65% жителей страны поддерживают протест, свидетельствуют данные опроса Talbot Mills.

