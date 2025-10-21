Второй раз за сутки произошел сбой Telegram и WhatsApp на юге России

Tекст: Денис Тельманов

Сбои в работе популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp второй раз за сутки зафиксированы на юге России, передает ТАСС.

Жители Ростова-на-Дону, Сочи и Адыгеи сообщают о невозможности загрузить приложения, а также о трудностях с отправкой сообщений и загрузкой видеофайлов.

В Ростове-на-Дону оба мессенджера не работают даже через Wi-Fi-соединение, а в Астрахани пользователи отмечают чрезвычайно низкую скорость передачи данных в Telegram.

По данным онлайн-платформы Downdetector, количество жалоб на работу Telegram достигло почти 600 только за последние часы.

Наибольшее число обращений поступило именно от пользователей на юге России, которые отмечают невозможность отправлять сообщения и просматривать видео. Проблемы затронули преимущественно эти регионы, о масштабных сбоях в других частях страны не сообщается.

