    Америка мешает Европе украсть российские активы
    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
    Прилепин подписал контракт на военную службу в зоне СВО
    Археологи предупредили о риске обрушения гробницы Тутанхамона
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    Министерство науки определило минимальные баллы для поступления в вузы в будущем году
    АвтоВАЗ продлил четырехдневную рабочую неделю до конца 2025 года
    Названа дата начала похолодания в Москве
    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    7 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    8 комментариев
    21 октября 2025, 16:44 • Новости дня

    Захарова рассказала о новогодних подарках от МИД для журналистов

    Tекст: Ольга Иванова

    В этом году сотрудники российских СМИ, освещающие работу МИД РФ, получат особые новогодние подарки с элементами городецких промыслов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что традиция вручения новогодних подарков от ведомства журналистам, освещающим его деятельность, будет продолжена, передает ТАСС.

    В рамках международного экспортного форума «Сделано в России» она подчеркнула, что департамент информации и печати МИД РФ много лет готовит только отечественные сувениры для коллег из СМИ в качестве благодарности за сотрудничество.

    Захарова напомнила, что ранее в качестве подарков вручались изделия из Валдая и Торжка, включая знаменитые варежки с золотым шитьем, которые получили название «посольские». По ее словам, такие сувениры стали настолько популярны, что теперь их заказывают и на сторону.

    В этом году, как сообщила Захарова, МИД РФ решил сделать акцент на городецких промыслах. «Я раскрываю вам секрет, никто еще не знает – мы делаем [подарки] вместе с Городцом», – заявила она, добавив, что эти изделия станут квинтэссенцией российских ремесел. По словам дипломата, выбор в пользу Городца был сделан после ее визита в Нижний Новгород, где она познакомилась с искусством местных мастеров.

    20 октября 2025, 20:16 • Новости дня
    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио

    Рубио заявил Лаврову о значимости диалога России и США по Украине

    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будущие контакты России и США могут стать возможностью продвинуться к долгосрочному урегулированию ситуации на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    «Госсекретарь Рубио подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для России и США продвинуться к прочному разрешению конфликта в соответствии с видением президента Трампа», – говорится в заявлении пресс-службы госдепартамента США, передает РИА «Новости».

    В госдепартаменте добавили, что разговор Рубио и Лаврова был продолжением телефонной беседы между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая состоялась 16 октября.

    24 комментария

    Напомним, Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами России и США договоренностей.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 21:52 • Новости дня
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    @ Pia Bayer/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в результате которой были уничтожены 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Джокер рассказал военному корреспонденту RT Филиппу Прокудину, что бойцы отряда проводили глубокую разведку и решили направиться в определенное место, ориентируясь на полученные разведданные.

    «Вели глубинную разведку и решили пойти, исходя из разведданных, в определенное место, где, к нашему огромному счастью, оказался достаточно большой лагерь наемников», – отметил он.

    Военнослужащие ВС России быстро приняли решение и нанесли удар по противнику, когда тот не ожидал атаки, добавил Джокер.

    Ранее на правом берегу Днепра трое иностранных наемников ВСУ оставили своих раненых товарищей без помощи после минометного обстрела.

    В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, действующие в составе формирований ВСУ.

    Комментарии (5)
    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 14:33 • Новости дня
    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности

    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности и передать в Абу-Даби

    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности
    @ ddp/Geisler/Dave Bedrosian/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выразил готовность приобрести похищенные из Лувра во Франции драгоценности и передать их в филиал этого музея в Абу-Даби.

    Дуров сообщил о своей инициативе в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    «С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби», – написал он.

    Ранее Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции.

    Напомним, грабители использовали автовышку для проникновения в Лувр, а один из них попытался поджечь оборудование, но был остановлен охраной. На опубликованном видео видно, как мужчина в желтом жилете аккуратно снимает стекло с витрины и вынимает экспонаты, причем вся операция заняла не более четырех минут.

    Расследованием ограбления музея занялись более 60 следователей.

    Комментарии (6)
    21 октября 2025, 11:15 • Новости дня
    Нейросеть помогла найти нациста – убийцу «последнего еврея в Виннице»
    Нейросеть помогла найти нациста – убийцу «последнего еврея в Виннице»
    @ общественное достояние

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ученые идентифицировали эсэсовца с культового снимка Холокоста, используя искусственный интеллект и помощь читателей, имя жертвы осталось неизвестным.

    Историк Юрген Маттеус с помощью нейросетей и читателей смог установить личность нациста, изображенного на знаменитой фотографии «Последний еврей в Виннице», пишет Deutsche Welle (признано СМИ-иноагентом).

    Ранее считалось, что снимок был сделан в украинской Виннице, однако в 2023 году выяснилось, что фото было сделано в Бердичеве летом 1941 года. Это открытие стало возможным после изучения дневников австрийского солдата Вальтера Матерна, где содержалась копия снимка с подписью о казни евреев силами СС в крепости Бердичева 28 июля 1941 года.

    В интервью журналистам Маттеус заявил, что этот шаг приближает «к исторической реальности Холокоста».

    «Это те моменты, когда историки – если я могу обобщить – думают: вот здесь я расширил границы нашего знания», – указал он.

    Благодаря подсказке учителя гимназии, узнавшего на фото родственника, удалось идентифицировать убийцу как Якобуса Оннена, бывшего эсэсовца из Восточной Фризии. Его личность подтвердила технология распознавания лиц на базе искусственного интеллекта.

    Оннен вступил в СА в 1931 году, затем перешел в СС и участвовал в массовых убийствах евреев в составе айнзацгруппы C. Он погиб в августе 1943 года, расследование в отношении него не проводилось. Все военные письма Оннена были уничтожены его сестрой, что затруднило реконструкцию событий.

    Имя жертвы с фотографии по-прежнему неизвестно, поскольку нацисты сознательно не вели учет расстрелянных в Восточной Европе. Маттеус отметил, что большинство жертв Холокоста в регионе остались безымянными, несмотря на усилия выживших и исследователей установить их личности.

    Историк выразил надежду, что междисциплинарное сотрудничество и технологии ИИ помогут восстановить имена погибших на других фотографиях, письмах и документах.

    Комментарии (22)
    21 октября 2025, 13:25 • Новости дня
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина

    Лавров: Угрозы Польши самолету Путина говорят о готовности Варшавы устраивать теракты

    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления главы польского МИД Радослава Сикорского об отсутствии безопасности для самолета с президентом России Владимиром Путиным говорит о готовности Варшавы к терактам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Польская сторона готова к свершению терактов, заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с [президентом США Дональдом] Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», – указал он.

    «То есть … министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», – пояснил руководитель МИД.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай высказывался в поддержку проведения встречи президентов в Будапеште.

    Комментарии (15)
    20 октября 2025, 18:52 • Новости дня
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина требует от Евросоюза выделить новые 60 млрд евро на вооружение, это абсурдная сумма, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    На пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС он назвал эту сумму невообразимой и заявил: «Украина требует 60 млрд евро на дальнейшее вооружение, не так ли? Абсурдная сумма», пишут «Известия».

    Сийярто отметил, что Евросоюз собирается потратить эти средства на поддержку Киева, вместо того чтобы инвестировать их в собственную оборону. По его словам, идея выделения таких средств Украине приобретает все большую популярность в Брюсселе.

    Как писала газетаВЗГЛЯД, высокопоставленный генерал ФРГ Александр Зольфранк призвал увеличить военную поддержку Украины ради Европы. Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал страны Запада перейти в «режим войны» для сохранения мира.

    Ранее сообщалось, что Украина недополучила 5 млрд евро вследствие того, что не выполнила или не успела выполнить обязательства перед Международным валютным фондом и по программе Ukraine Facility.

    Комментарии (6)
    21 октября 2025, 10:51 • Новости дня
    Болгария пообещала открыть небо для Путина

    Болгария разрешила пролет самолета Путина для встречи с Трампом

    Болгария пообещала открыть небо для Путина
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Болгарские власти готовы открыть небо для самолета с Владимиром Путиным для возможной встречи с Дональдом Трампом в Будапеште, заявил глава МИД Болгарии Георг Георгиев.

    По его словам, власти Болгарии разрешат пролет российского самолета с президентом России Владимиром Путиным для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, передает «Интерфакс».

    Георгиев отметил: «Когда предпринимаются усилия для достижения мира, и условие для этого – проведение такой встречи, то наиболее логично – посредничать этой встрече всеми возможными способами». Он также задал риторический вопрос: «Как предлагается проводить встречу, если один из участников не может на нее попасть?»

    По данным издания Euractiv, пока от Москвы не поступало официального запроса на пролет воздушного судна через воздушное пространство Болгарии. У Болгарии нет общей границы с Венгрией, однако обе страны граничат с Сербией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.

    Комментарии (18)
    20 октября 2025, 21:08 • Новости дня
    Венгрия и Словакия отказались участвовать в «трибунале» ЕС против России
    Венгрия и Словакия отказались участвовать в «трибунале» ЕС против России
    @ REUTERS/Radovan Stoklasa

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия и Словакия официально отказались принимать участие в инициативе Брюсселя по созданию так называемого трибунала против России.

    Европейский дипломатический источник сообщил, что представители Будапешта и Братиславы проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о своем решении, передает ТАСС.

    «Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России», – заявил дипломат.

    В мае агентство Reuters писало, что лидеры 20 из 27 стран Евросоюза на встрече во Львове поддержали инициативу создания специального трибунала под эгидой Совета Европы для «судебного разбирательства» в отношении руководства России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании реагировать на идею «трибунала» против России.

    Комментарии (6)
    21 октября 2025, 08:41 • Новости дня
    Стало известно об отмене встречи Лаврова и Рубио

    CNN: Встречу Лаврова и Рубио перенесли на неопределенный срок

    Стало известно об отмене встречи Лаврова и Рубио
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок, сообщили СМИ.

    Как пишет CNN со ссылкой на источники в Белом доме, причины переноса пока не ясны, однако встреча точно не состоится на этой неделе, передает ТАСС.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в понедельник отметил, что вопрос о месте и времени встречи по-прежнему остается открытым и находится в стадии обсуждения. По информации CNN, одной из причин разногласий между Лавровым и Рубио стал различный взгляд на пути урегулирования конфликта на Украине.

    Телеканал также отмечает, что перенос встречи может повлиять на перспективы будущих переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, которые могут пройти в Будапеште. После телефонного разговора министров американские чиновники сделали вывод, что позиция России по Украине не изменилась.

    Источник CNN добавил, что в нынешней ситуации госсекретарь США вряд ли будет советовать проведение встречи Путина и Трампа на следующей неделе. Вместе с тем, возможен еще один телефонный разговор между Лавровым и Рубио в ближайшие дни.

    Ранее Рубио в беседе с Лавровым заявил, что будущие контакты России и США могут стать возможностью продвинуться к долгосрочному урегулированию ситуации на Украине.

    Напомним, Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами России и США договоренностей.

    Комментарии (11)
    21 октября 2025, 00:55 • Новости дня
    В Ростовской области в ходе атаки БПЛА частично разрушилась стена многоэтажки

    Частично разрушена стена многоэтажного дома в Батайске после атаки БПЛА

    В Ростовской области в ходе атаки БПЛА частично разрушилась стена многоэтажки
    @ Yuri_Slusar

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника в Батайске повреждена стена высотного дома, а жители были эвакуированы, однако пострадавших не зафиксировано.

    Силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку по всей Ростовской области, передает ТАСС. По словам губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, где не было зафиксировано разрушений и жертв.

    В Батайске на Западном шоссе частично разрушена стена многоквартирного дома на верхних этажах. Губернатор заявил: «Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах. Там обошлось без последствий на земле.

    В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения».

    Власти отмечают, что все жители поврежденного дома были оперативно эвакуированы. На данный момент прорабатывается вопрос о предоставлении временного жилья для эвакуированных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотника ВСУ привела к временному отключению электроснабжения в четырех населенных пунктах Грайворонского городского округа Белгородской области.

    В Вешкайме Ульяновской области российские силы предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию. За ночь силы ПВО России уничтожили семь беспилотников самолетного типа, атаковавших Крым, а также Брянскую, Липецкую и Ульяновскую области.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 21:43 • Новости дня
    Спикер парламента Сербии: Запрет ЕС на транзит российского газа стал катастрофой

    Tекст: Вера Басилая

    Запрет Евросоюза на транзит российского газа через свою территорию стал «катастрофической новостью» для Сербии, заявила председатель парламента Сербии Ана Брнабич.

    Запрет Евросоюза на транзит российского газа может стать катастрофой для Сербии, заявила председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что такое решение Евросоюза стало для страны крайне серьезной и негативной новостью, которой Сербия не получала ранее. Брнабич подчеркнула, что газопроводы строились именно для обеспечения бесперебойных и безопасных поставок газа.

    По словам спикера, Сербия уже занималась диверсификацией поставок: помимо российского газа через «Турецкий поток» и газотранспортную систему Болгарии, страна получает голубое топливо и из Азербайджана. Действующий договор о поставках российского газа продлен до конца года и покрывает свыше 80% внутренних потребностей.

    Брнабич добавила, что страна провела значительную работу по развитию инфраструктуры, которая раньше не велась, пока главой правительства не стал Александр Вучич. Она также считает, что ситуация с газом вкупе с проблемами по поставкам нефти и американскими санкциями против компании NIS является крайне тяжелой.

    Спикер призналась, что пока не видит выхода и ждет возвращения Вучича после его встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил опасения по поводу планов Еврокомиссии полностью отказаться от российских энергоносителей с 2028 года.

    Совет Евросоюза поддержал предложение о запрете импорта российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, начиная с 2028 года.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза прекратить закупки энергоресурсов из России к 2027 году.

    Глава Газпрома Алексей Миллер отметил, что закрываются многие промышленные предприятия Европы, нуждающиеся в крупных объемах газа.

    Комментарии (4)
    21 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам

    Американист Дробницкий: Идея «репарационного займа» Украине – это просьба европейцев к «дяде Сэму» дать денег

    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Евросоюзом, который разрабатывает предложение о «репарационном займе» Украине, стоит задача «вынуть» замороженные российские активы из европейской экономики. Сделать это невозможно, и поэтому единственный источник средств – свопы ФРС США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Бельгия согласилась на разработку алгоритма по активам России, но США отказались поддерживать план.

    «Россия в свое время разместила деньги на европейских счетах и вложила в ценные бумаги. Европа направила их в экономику, но с условием, что впоследствии средства будут возвращены. В тот момент, когда европейцы заморозили российские активы, произошло ограбление», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, планы ЕС о «конфискации» средств или выдаче Украине «репарационного кредита» – «бухгалтерская операция», в ходе которой страны объединения меняют кредитора.

    Рассмотрение этого предложения, впрочем, вызвало метания внутри Евросоюза. «Так, появились люди, которые выступают против идеи. Они ссылаются на юридический аспект, но на деле причина несколько иная. Перед европейцами стоит задача «вынуть» из экономики деньги, но ресурсы ограничены», – добавил собеседник, отметив разгорающиеся бюджетные кризисы, в частности во Франции и Германии.

    «Единственный источник в этой ситуации – Европейский центральный банк. Однако его возможности по эмиссии без свопов федеральной резервной системы (ФРС) США ограничены. Фактически «репарационный займ» – это просьба европейцев к «дядюшке Сэму» дать денег. Между тем, появление новой необеспеченной бумаги на мировом рынке несет финансовые риски для американской стороны», – уточнил американист.

    По его мнению, определенную роль в нежелании Вашингтона поддерживать инициативу европейцев сыграл и предстоящий саммит Россия – США. «На Западе есть два противостоящих лагеря: администрация Дональда Трампа вместе с MAGA-движением и Виктором Орбаном и все остальные. Пока первые противятся идее свопа и настаивают на диалоге с Россией и урегулировании кризиса, последние вставляют палки в колеса своим оппонентам и продолжают тянуть США в конфликт в Европе», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне неважно, какое решение примут лидеры ЕС на саммите в четверг, считает он. Тем не менее, добавил собеседник, надо внимательно изучить будущий утвержденный документ. «Возможно, речь пойдет лишь о декларации, как это было в случае с запретом на покупку российского газа. Как бы то ни было, Европе придется непросто в попытках изыскать деньги на помощь Киеву», – заключил Дробницкий.

    Ранее представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как сообщает издание Politico, 23 октября лидеры стран ЕС попросят Еврокомиссию составить документ, который будет призван санкционировать использование активов для кредитования Киева.

    В случае принятия предложения, оно позволит выделить «до 140 млрд евро на финансирование военных действий Украины в течение еще двух-трех лет». Бельгия ранее выступала против изъятия российских активов, поскольку их львиная доля хранится на балансе базирующейся в этой стране компании Euroclear. Власти опасались, что в случае судебных тяжб именно им придется выплачивать России компенсацию.

    После этого Евросоюз усилил давление на Бельгию. Об этом сообщала газета Financial Times. «Бельгия три года утверждала, что Euroclear – это бельгийская компания, и выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», – заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

    Теперь же постпред Бельгии заверил, что страна не будет блокировать решение ЕС. Politico отмечает, что даже если лидеры Евросоюза примут план, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами, и гарантий успешного завершения этого процесса нет.

    На этом фоне любопытна позиция Вашингтона. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что США пока не будут присоединяться к плану G7 использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита. Американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка».

    Комментарии (2)
    21 октября 2025, 10:37 • Новости дня
    Вынесен приговор стрелявшему в премьера Словакии

    Юрай Цинтула получил 21 год тюрьмы за покушение на премьера Словакии Роберта Фицо

    Вынесен приговор стрелявшему в премьера Словакии
    @ Vaclav Salek/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Юрая Цинтулу, стрелявшего в премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года, приговорили к 21 году тюрьмы за террористическую атаку.

    Специализированный суд по уголовным делам в Банска-Быстрице вынес приговор 72-летнему Юраю Цинтуле, совершившему покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщает Dennik N.

    Цинтула признан виновным в террористической атаке и приговорен к 21 году лишения свободы, передает ТАСС.

    По данным следствия, Цинтула 15 мая 2024 года несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, когда премьер вышел к собравшимся у дома культуры в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства. Фицо получил тяжелые ранения, на месте происшествия стрелявший был задержан полицией.

    Судебный процесс стартовал 8 июля и проходил в Банска-Быстрице в условиях повышенных мер безопасности. Суд признал, что действия Цинтулы носили террористический характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил тяжелое ранение в результате покушения, совершенного сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия».

    Министр обороны Роберт Калиняк весной этого года показал фотографии одежды Фицо со следами от пуль и кровью, чтобы опровергнуть сомнения в реальности нападения.

    Сам Роберт Фицо сообщил о новых попытках покушения на свою жизнь.

    Комментарии (2)
    21 октября 2025, 14:25 • Новости дня
    Прилепин сообщил о подписании контракта на военную службу
    Прилепин сообщил о подписании контракта на военную службу
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Писатель Захар Прилепин, восстановившийся после тяжелого ранения, подтвердил, что подписывает контракт на прохождение военной службы.

    «Это моя история. История, которую мы начали с моими товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году, и я за нее несу ответственность и с нее соскакивать не собираюсь», – заявил Прилепин, отвечая на вопрос о том, как принял решение вновь вернуться в армию, передает ТАСС.

    Писатель рассказал, что не шел к этому решению целенаправленно, а занимался лечением после тяжелых травм, включая девять переломов ног и повреждения позвоночника, грудины и ребер. По его словам, как только состояние здоровья позволило, он начал проходить медкомиссии, и последние попытки оказались успешными.

    Прилепин отметил, что обладает воинскими навыками и различными военными профессиями, которые могут быть востребованы. Он добавил, что готов выполнять любые задачи, которые ему поручат командиры.

    В пресс-службе писателя подтвердили, что он вернулся в Донбасс и находится в процессе оформления нового военного контракта. В ближайшие недели Прилепин будет проходить сборы и подготовку к службе. Кроме того, у писателя есть два военных подразделения и лагерь военной подготовки «Сталь», где проходят обучение в том числе иностранные добровольцы.

    В 2023 году пресс-служба Прилепина сообщала, что писатель после восстановления планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции.

    Напомним, автомобиль Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Сам писатель получил ранения, а его товарищ погиб.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 19:27 • Новости дня
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с предложением запретить движение курьерского транспорта по тротуарам и пешеходным зонам.

    «Если транспортное средство имеет сиденье и мотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл. Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено, а для управления ими необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории «А» или «М», – говорится в обращении Фадеева, передает РИА «Новости».

    Он считает, что это позволит контролировать соблюдение правил дорожного движения с помощью камер.

    Исключение из запрета предлагается сделать только для моторизованных инвалидных колясок. Кроме того, Фадеев отметил, что необходимо ввести административную ответственность за управление мопедами без водительского удостоверения и без постановки на учет.

    Ранее суд в Петербурге обязал курьера заплатить сбитой им женщине более 1,5 млн рублей.

    Комментарии (27)
    ВЦИОМ сообщил о готовности 69% россиян экономить ради защиты страны
    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    Лавров выразил уверенность в успехе спецоперации на Украине
    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности
    Депутаты одобрили запрет на продажу табака на остановках
    В Исландии впервые нашли комаров
    Умер тренер сборной России по легкой атлетике Оковитый

