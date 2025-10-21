FT: Европейцы вынуждены скрывать раздражение саммитом в Будапеште

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Financial Times, ссылаясь на источники среди чиновников Евросоюза, «никому это не нравится... Мы все ухмыляемся сквозь зубы, говоря, что все в порядке», передает РИА «Новости».

По данным Financial Times, выбор Будапешта вызвал тревогу и недовольство среди европейских политиков. На встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге в понедельник некоторые участники напомнили, что предыдущая крупная сделка, достигнутая в Будапеште, оказалась неблагоприятной для Украины.

Другой дипломат отметил, что «история имеет свойство повторяться», намекая на скептические настроения по поводу предстоящего саммита.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не стартовала. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа начнется после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что большинство политиков Евросоюза попытаются сорвать саммит лидеров России и США, намеченный в Будапеште.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.