Экс-зампреда правительства Ульяновской области заподозрили в махинациях
Бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области задержали по подозрению в превышении полномочий при заключении госконтракта на реконструкцию очистных сооружений, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Экс-чиновника задержали и доставили в Ульяновск, ему планируется предъявить обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Следствие полагает, что в 2024–2025 годах чиновник обеспечил победу аффилированной коммерческой организации в аукционе на реконструкцию очистных сооружений в городе Барыш на сумму свыше 317 млн рублей.
По данным следствия, подозреваемый давал незаконные указания об увеличении аванса для лоббируемой фирмы и менял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика.
Оперативники ФСБ доставили бывшего чиновника в Ульяновск после задержания в Москве. Следственные действия ведутся в трех субъектах России, изымается документация, имеющая значение для дела.
Источник агентства в силовых структурах указал, что речь идет о Владимире Пушкареве.
