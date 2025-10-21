Экс-зампреда правительства Ульяновской области заподозрили в махинациях

Tекст: Алексей Дегтярев

Экс-чиновника задержали и доставили в Ульяновск, ему планируется предъявить обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Следствие полагает, что в 2024–2025 годах чиновник обеспечил победу аффилированной коммерческой организации в аукционе на реконструкцию очистных сооружений в городе Барыш на сумму свыше 317 млн рублей.

По данным следствия, подозреваемый давал незаконные указания об увеличении аванса для лоббируемой фирмы и менял иные значимые условия контракта в пользу подрядчика.

Оперативники ФСБ доставили бывшего чиновника в Ульяновск после задержания в Москве. Следственные действия ведутся в трех субъектах России, изымается документация, имеющая значение для дела.

Источник агентства в силовых структурах указал, что речь идет о Владимире Пушкареве.

Ранее руководителя Лужского муниципального района Ленобласти задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере – 1 млн рублей.

До этого главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся задержали по подозрению в махинациях с землей.