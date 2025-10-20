Песков: Кремль ориентируется на заявления США по отказу от поставок Tomahawk

Tекст: Елизавета Шишкова

Он сообщил, что Москва не получала официальных уведомлений от США по поводу решения не поставлять Украине ракеты Tomahawk, передает ТАСС.

Песков отметил: «На этот счет каких-то официальных уведомлений не может быть». Он добавил, что Кремль слышит и внимательно слушает заявления по данной теме. «Вот так и ориентируемся», – подчеркнул он.

По словам Пескова, существуют также рабочие и экспертные контакты между сторонами, где есть возможность обмениваться позициями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после долгого разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным глава Украины Владимир Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты по вопросу ракет Tomahawk.

Между тем Трамп еще не принял решение о предоставлении ракет Tomahawk Украине. Он подчеркнул, что любые поставки вооружения на Украину не должны происходить в ущерб интересам и безопасности США.