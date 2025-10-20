Эксперт Яковлева объяснила правила увольнения без двухнедельной отработки

Tекст: Ирма Каплан

Трудовое законодательство предусматривает обязательную двухнедельную отработку после подачи заявления на увольнение, однако существуют исключения, при которых сотрудник может покинуть работу раньше установленного срока.

По Валентины Яковлевой, среди таких исключений – поступление в образовательное учреждение, выход на пенсию, а также ряд других обстоятельств.

«Также есть категория сотрудников, у которых иной срок. Например, генеральные директора должны уведомить руководство о расторжении договора не менее, чем за месяц. А если сотрудник на испытательном сроке, то не менее чем за три дня», –сообщила она радио Sputnik.

Если у сотрудника оформлен трудовой срочный договор до двух месяцев, то также можно предупредить об увольнении за три календарных дня. И есть еще одна особая категория – сотрудник, увольняющийся по уважительной причине.

Яковлева отметила, что уважительные причины для увольнения не закреплены в законодательстве и каждая ситуация рассматривается индивидуально. В качестве примеров уважительных причин она назвала военную службу, тяжелую болезнь работника или его родственника, а также переезд в другой регион.

Если работник не отрабатывает установленный срок без уважительной причины, компания может уволить его за прогулы с оформлением дисциплинарной ответственности, и заработная плата за это время не выплачивается.

Эксперт добавила, что альтернативой может стать заявление на отпуск во время периода отработки, позволяющее не выходить на работу и получить выплаты по закону.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экономист Сафонов напомнил о новом порядке расчета отпускных с сентября. Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что с началом осени вступают в силу новые федеральные правила оплаты ночных смен и пересмотренный порядок расчета среднего заработка.