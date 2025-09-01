Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.5 комментариев
Экономист Сафонов напомнил о новом порядке расчета отпускных с сентября
С осени 2025 года начисление отпускных в России изменится, поскольку квартальные и годовые премии теперь будут учитываться при определении суммы выплаты, рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
По его словам, «отпускные у большинства трудоустроенных россиян увеличатся». Он пояснил, что раньше разовые приказы на доплаты не включались в расчет среднего заработка, теперь же будет учитываться вся сумма, полученная работником от работодателя, пояснил он в эфире радио Sputnik.
Экономист отметил, что нововведение повлияет только на расчет отпускных, порядок начисления больничных останется прежним.
Сафонов добавил, что изменения не затронут статистику, поскольку все официальные выплаты уже учтены в базе социального фонда. Новые правила, по словам эксперта, скажутся на материальном положении граждан при выходе в отпуск или увольнении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев считает, что измененная схема начисления отпускных, предполагающая расчет по реально отработанным дням, справедлива.
Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что с началом осени вступают в силу новые федеральные правила оплаты ночных смен и пересмотренный порядок расчета среднего заработка.