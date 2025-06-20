Финансист оценил новый порядок начисления отпускных

Финансист счел справедливым новый порядок выплаты отпускных с сентября

Tекст: Вера Басилая

Новый порядок выплаты отпускных и выходных пособий, который начнет действовать с 1 сентября, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев назвал более справедливым по сравнению с текущей системой, передает «Газета.Ru».

Эксперт отметил, что теперь размер отпускных будет зависеть только от заработка за фактически отработанное время, а не включать выплаты за больничные.

Мехтиев привел пример, согласно которому люди, следящие за своим здоровьем и не берущие больничный, будут получать более высокие отпускные по сравнению с теми, кто часто болеет. Он объяснил, что при новом порядке работодатель будет больше заинтересован в том, чтобы сотрудники работали без длительных перерывов, а государство получит больше мотивированных работников. По мнению финансиста, такой подход не является прямым стимулированием, но может подтолкнуть к желаемому результату.

В соответствии с постановлением правительства, с осени среднемесячный заработок для расчета отпускных будет определяться умножением среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Новая формула будет действовать до 2031 года. До этого среднемесячный заработок рассчитывали исходя из среднего числа календарных дней – 29,3.

В случае если сотрудник полностью отрабатывал расчетный период, сумма отпускных может увеличиться. Но если работник часто болел за последние 12 месяцев, эти дни не будут учитываться при расчете среднего заработка, что приведет к снижению суммы отпускных и потенциально – больничных в будущем.

Ранее была названа необходимая зарплата для получения максимальной пенсии в России.

Президент России Владимир Путин подписал поправки к Трудовому кодексу, позволяющие работодателям учитывать показатели и результаты работы сотрудников при начислении премий.

В Кремле не поддержали законопроект Минэкономразвития о новых правилах сверхурочной работы.