Шредер объяснил поддержку «Северного потока – 2» на слушаниях

Шредер рассказал о мотивах при одобрении фонда для «Северного потока – 2»

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер дал показания по видеосвязи на заседании парламентской комиссии федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания, где выступил в защиту строительства трубопровода «Северный поток – 2» и создания специального фонда в 2021 году. Он подчеркнул: «Фонд был инструментом для того, чтобы предотвратить американское вмешательство в нашу энергетическую политику».

Шредер назвал создание фонда «исключительно разумным решением» и объяснил, что решение правительства отказаться от атомной энергетики вынудило его искать альтернативные источники энергии. По его словам, Германия делала ставку на уголь и природный газ, а наиболее выгодный газ могла поставлять только Россия через новый трубопровод.

Известно, что Шредер должен был выступить на заседании комиссии еще в январе, однако не явился из-за эмоционального выгорания, после чего был госпитализирован. В мае он впервые появился на публике, посетив заседание ландтага Нижней Саксонии, и тогда же получил повторное приглашение в парламентскую комиссию.

Фонд «Защита климата и окружающей среды MV» был учрежден 19 января 2021 года в Мекленбурге – Передней Померании при поддержке Nord Stream 2 AG. Подводная часть трубопровода заканчивается именно в этом регионе, а оппозиция и СМИ сообщали, что фонд создавался для обхода американских санкций. Парламентская комиссия была инициирована оппозицией для выяснения степени влияния Nord Stream 2 на местные власти при учреждении фонда.

