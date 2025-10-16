  • Новость часаКитай ответил на призыв Трампа отказаться от нефти из России
    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    Генсек НАТО оскорбил российских летчиков и моряков
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    Газодобыча в Полтавской области Украины полностью остановлена
    Индия ответила на слова Трампа об отказе от российской нефти
    Британские СМИ: Трамп готовит «фонд победы» для Украины
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    16 октября 2025, 09:57 • Новости дня

    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ

    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    @ Rafal Guz/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за передачу Украине ракет «Томагавк» (Tomahawk), подчеркнув возможность их применения против российских нефтеперерабатывающих заводов.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал идею поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что такие ракеты могут применяться для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Сикорский также отверг опасения Москвы относительно того, что поставки Tomahawk являются чрезмерной провокацией. По его словам, предоставление этих вооружений Украине не должно рассматриваться как эскалация.

    Кроме того, польский министр заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы убеждал президента США Дональда Трампа в том, что Россия всегда выходит победителем.

    Ранее Сикорский заявил, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще три года, а Евросоюз готов поддерживать Киев.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о планах обсудить с Владимиром Зеленским наступление ВСУ и поставки дальнобойного оружия.

    В начале октября Трамп сообщил, что решение о передаче крылатых ракет Tomahawk Киеву почти готово, но он хочет узнать, как их собираются применять.

    Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки со стороны США разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    15 октября 2025, 18:20 • Новости дня
    Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Лавров: Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД обратился к США с просьбой разъяснить сообщения в прессе о передаче Киеву американских разведданных для атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью газете «Коммерсант», что поручил своим сотрудникам обратиться к американской стороне с просьбой прокомментировать публикацию Financial Times.

    По словам министра, в западных СМИ много пишут на эту тему, и не все сообщения подтверждаются, однако российская сторона обратила на них внимание. «Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения «Файнэншл Таймс», – сказал он.

    Газета Financial Times писала, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывал Киеву содействие в нанесении дальних ударов по энергетическим объектам на территории России.

    15 октября 2025, 12:19 • Новости дня
    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»

    Захарова обвинила Киев в планировании терактов с ракетами «Томагавк»

    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Захарова заявила, что Киев не скрывает подготовку новых терактов против России с использованием американских крылатых ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что президент Украины Зеленский в видеообращении 8 октября прямо говорил об утверждении планов операций СБУ против России, а эти планы, по мнению Захаровой, составлены с учетом возможного появления у ВСУ ракет дальнего действия Tomahawk.

    По словам Захаровой, глава Еврокомиссии Кая Каллас заявила о поддержке передачи вооружений Украине, что, по мнению российского дипломата, доказывает отсутствие воли к мирному урегулированию на Западе. Она добавила, что западные страны сознательно затягивают конфликт ради собственных интересов, не задумываясь о последствиях.

    Ранее американское издание The New York Times заявило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приближает США к прямой конфронтации с Россией. Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    15 октября 2025, 18:29 • Видео
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    15 октября 2025, 16:14 • Новости дня
    В Киеве начали готовить эвакуационные автобусы для жителей
    В Киеве начали готовить эвакуационные автобусы для жителей
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти украинской столицы приступили к подготовке специального транспорта для экстренной эвакуации населения на случай возможных чрезвычайных ситуаций.

    О подготовке эвакуационных автобусов для возможного вывоза жителей рассказал глава аппарата мэрии Киева Дмитрий Загуменный, передает «Московский Комсомолец». По его словам, работа над созданием такого транспорта уже началась, чтобы обеспечить спасение людей при наступлении экстренных обстоятельств.

    Чиновник уточнил, что проект сталкивается с определенными бюрократическими трудностями и вопросами финансирования. Тем не менее, в мэрии продолжается поиск эффективных решений для реализации задуманного.

    Загуменный подчеркнул, что процесс подготовки автобусов находится на стадии разработки, а власти стремятся обеспечить максимальную безопасность для населения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив сроки его начала на один месяц позже обычного.

    Правительство страны выпустило соответствующее распоряжение. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что предстоящая зима может оказаться сложной, и посоветовал жителям столицы подготовиться к возможным перебоям с коммунальными услугами.

    15 октября 2025, 20:51 • Новости дня
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других государств, особенно против Китая.

    «Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более против Китайской Народной Республики. Это даже в голову не может прийти», – подчеркнул он в интервью «Коммерсанту».

    Так Лавров ответил на вопрос о возможности сближения России и США в рамках консультаций по стратегической стабильности с участием Китая – переговоров, на которых настаивают США. Лавров отметил, что Россия и Китай имеют прочную договорно-правовую базу, четко регулирующую отношения между странами.

    Министр добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина направлено на взаимную поддержку, развитие экономики, обороноспособности и укрепление позиций на мировой арене.

    На форуме «Валдай» в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других стран.

    15 октября 2025, 16:46 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Уиткоффа уйти из администрации Трампа

    СМИ: Уиткофф решил покинуть пост спецпосланника США по Ближнему Востоку

    СМИ сообщили о планах Уиткоффа уйти из администрации Трампа
    @ Evan Vucci/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф собирается уйти с должности, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе после напряженной дипломатической деятельности.

    Издание Middle East Eye (MEE) со ссылкой на информированный источник пишет, что Стив Уиткофф планирует покинуть администрацию президента Дональда Трампа, чтобы больше времени уделять личному делу.

    В публикации отмечается: «Уиткофф панирует покинуть администрацию для того, чтобы сфокусироваться на своем бизнесе после 'изнурительного' графика дипломатической работы на Ближнем Востоке».

    Уиткофф принимал участие в урегулировании военного конфликта между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа. Девятого октября в анклаве вступил в силу режим прекращения огня. Договоренности сторон были достигнуты после того, как Дональд Трамп объявил об освобождении заложников.

    Глава переговорной группы ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня с Израилем. По его словам, движение получило гарантии от США и посредников, что конфликт завершен.

    В рамках мирного соглашения ХАМАС освободил первую группу израильских заложников в секторе Газа. Освобожденные встретились с военными и были направлены в пункт приема в кибуце Реим на юге Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил возможность использовать опыт спецпосланника США Стивена Уиткоффа, приобретенный на Ближнем Востоке, для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп заявил в израильском Кнессете о своих приоритетах в международной политике. Американский лидер подчеркнул, что спецпосланник Стив Уиткофф уберег человечество от новой мировой войны.

    15 октября 2025, 19:33 • Новости дня
    Хегсет заявил о готовности США усилить давление на Россию
    Хегсет заявил о готовности США усилить давление на Россию
    @ Omar Havana/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские власти рассматривают возможность ввести дополнительные ограничения против России в случае отсутствия скорого урегулирования конфликта на Украине.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил о готовности Соединенных Штатов и их союзников принять новые меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    По его словам, если «этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, Соединенные Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию за продолжающуюся агрессию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО обсуждают возможность смягчения правил применения вооружения против России.

    16 октября 2025, 09:17 • Новости дня
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    ФСБ: Лондон и Киев готовят диверсии против «Турецкого потока»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британские спецслужбы вместе с киевским режимом намерены подготовить диверсии на газопроводе «Турецкий поток», заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Британцы совместно со спецслужбами Украины готовят диверсии в отношении газопровода «Турецкий поток», сказал Бортников, передает ТАСС.

    Других подробностей он не привел.

    В январе киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с использованием девяти беспилотников на, средства ПВО России отразили нападение. Сенатор Андрей Климов предложил Анкаре задуматься о целесообразности помощи Киеву из-за атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока».

    16 октября 2025, 04:25 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    @ Alex Wroblewski/CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции в Белом доме, что 17 октября, когда к нему прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский, он обсудит с ним и наступление, и поставки дальнобойного оружия.

    «Да, вот мы и поговорим о войне. Они хотят перейти в наступление. Так что я приму решение, они же хотели бы наступать, понимаешь? Так что нам придется принять решение», – сказал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    В начале октября Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные поставки Украине из США  разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    15 октября 2025, 14:32 • Новости дня
    Ермак и Свириденко встретились в США с производителями ракет Tomahawk

    Свириденко и Ермак провели в США переговоры с производителями ракет Tomahawk

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация встретилась в Соединенных Штатах с производителями ракет для комплексов Patriot, а также крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk), сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко встретилась с представителями американских компаний Lockheed Martin и Raytheon, передает ТАСС.

    В состав делегации вошли также глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    Во время визита обсуждались вопросы, связанные с производством и поставками ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Как отметил Ермак, одной из ключевых целей поездки является укрепление противовоздушной обороны и развитие ударных возможностей украинских сил.

    Украинская делегация прибыла в Соединенные Штаты 13 октября. В Киеве заявляли, что рассчитывают добиться новых договоренностей по военной поддержке.

    Ранее Владимир Зеленский отправил Юлию Свириденко и Андрея Ермака в США для переговоров по вопросам ПВО.

    Сообщалось, что Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне передачу ракет Tomahawk на Украину.

    Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского назначена на пятницу, 17 октября.

    16 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    Telegraph: Трамп готовит «фонд победы» для Украины за счет пошлин против Китая
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет дополнительных пошлин на товары из Китая, сообщает газета Telegraph.

    Дональд Трамп инициировал работу над созданием так называемого «фонда победы» на Украине, источником финансирования которого должны стать новые пошлины, введенные Соединенными Штатами в отношении Китая, передает РИА «Новости».

    Президент поручил министру финансов Скотту Бессенту представить соответствующий план европейским коллегам. Презентация ожидается незадолго до визита Владимира Зеленского в Вашингтон, который намечен на пятницу.

    Дипломатические источники в Вашингтоне отметили, что идея введения санкций против Китая за закупки российской нефти ранее встречала сопротивление со стороны европейских стран НАТО. В частности, Британия отказывалась назвать Китай врагом.

    Скотт Бессент также подчеркнул, что США могут отложить введение новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам США и Китая провести встречу и обсудить спорные вопросы.

    Ранее Дональд Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем и объявил о введении 100%-ных пошлин на товары из КНР с ноября.

    Западные компании выразили опасения из-за риска перебоев в поставках редкоземельных металлов.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Белый дом задуматься о последствиях подобной политики.

    Дональд Трамп пообещал благоприятный исход для США в новом торговом конфликте с Пекином.

    16 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    ФСБ: Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    ФСБ: Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Британские спецслужбы осуществляли непосредственное руководство операцией «Паутина», в рамках которой были совершены атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы, где размещались стратегические бомбардировщики, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    На заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде директор ФСБ Александр Бортников заявил, что британские спецслужбы курировали атаки беспилотников Киева на российские военные аэродромы со стратегической авиацией, передает ТАСС.

    Бортников подчеркнул, что операция была проведена под кураторством британской разведки накануне переговоров российских и украинских делегаций в Стамбуле. По его словам, британцы также обеспечили пропагандистское сопровождение операции, распространяя в СМИ ложную информацию о большом ущербе и украинском происхождении диверсии.

    Кроме того, Бортников добавил, что инструкторы SAS и МИ-6 спланировали серию атак беспилотников по объектам и офису Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются компании из России, Казахстана и США.

    Ранее Бортников заявил, что Лондон и так называемая «партия войны» раздувают истерию о якобы угрозе с Востока.  Также глава ФСБ заявил, что Лондон и Киев хотят провести диверсии на «Турецком потоке».

    В Службе внешней разведки сообщили, что Британия начала подготовку провокации с участием российских граждан, воюющих на стороне украинской армии, чтобы дискредитировать Россию.

    15 октября 2025, 12:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку
    Российские войска освободили Новопавловку в ДНР и днепропетровскую Алексеевку
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили Новопавловку в Донецкой народной республике (ДНР), а подразделения «Востока» завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Новониколаевки, Димитрова, Красноармейска в ДНР, Владимировки и Новоподгородного в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля «Казак» и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны возле Нового, Новоуспеновского, Успеновки и Полтавки в Запорожской области, Даниловки, Приволья и Коломийцев в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 290 военнослужащих, два бронетранспортера, бронемашину, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Корчаковки, Павловки, Пролетарского, Кондратовки, Варачино и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, семь бронемашин, ЗРК, немецкую зенитную самоходную установку Gepard и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад с боеприпасами и девять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Шийковки, Московки, Петровки и Купянска в Харьковской области и Дробышево в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям шести механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии вблизи Славянска, Степановки, Иванополья, Северска, Берестока, Кондратовки и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял свыше 175 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV, бронеавтомобиль «Казак» и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и три склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили поселок Балаган в ДНР.

    За день до этого они освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой народной республике.

    За прошлую неделю российские войска освободили пять населенных пунктов.

    16 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    Бортников: НАТО причастно к появлению «российских» дронов над Евросоюзом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс имеет отношение к инцидентам с появлением якобы российских беспилотников над европейскими странами, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    В Европе нагнетается истерия об «угрозе с Востока», предпринимаются усилия для создания коалиции для отправки войск на украинскую территорию, указал Бортников, передает ТАСС.

    «На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб», – сказал глава ФСБ.

    Также об этом говорит попытка привязать провокации с дронами к так называемому «теневому флоту» России.

    По его мнению, первоначально «локомотивом» кампании по борьбе с этим флотом была Британия, пытавшаяся создать морскую блокаду Калининграда и российского флота на Балтике.

    Ранее Германия предостерегала НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с беспилотниками. Германские пилоты заявляли о резком росте сбоев GPS во время рейсов.

    Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы проводит целенаправленную гибридную атаку, в числе таких атак она указала нарушения воздушного пространства.

    15 октября 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков: Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    Песков: Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поздравление с днем рождения от президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину не поступало, а дата их возможного телефонного разговора неизвестна.

    Москва не получала поздравлений президента России Владимира Путина с днем рождения от президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге ответил на соответствующий вопрос: «Нет, не было».

    Кроме того, Песков сообщил, что пока нет информации о возможных сроках телефонного разговора между лидерами России и США. На вопрос о том, может ли звонок, анонсированный Трампом, состояться до пятницы, представитель Кремля отметил: «Нет, пока неизвестно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что провел повторные переговоры с Дональдом Трампом, где обсуждались вопросы обороны и дальнобойности.

    15 октября 2025, 19:44 • Новости дня
    Лавров предупредил о последствиях поставок ракет Tomahawk Киеву

    Лавров заявил о колоссальном ущербе отношениям России и США из-за Tomahawk

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение о поставках ракет Tomahawk Киеву может нанести огромный урон отношениям между Москвой и Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр в интервью «Коммерсанту» подчеркнул, что обсуждение возможной передачи Киеву этих ракет сопровождается заявлениями президента Дональда Трампа о нежелании эскалации ситуации.

    По словам Лаврова, сам факт признания Трампом серьезности возможной эскалации говорит о том, что поставки Tomahawk приведут к еще большему обострению между Россией и США, а Украина в данном вопросе уже отойдет на второй план. Министр уверен, что подобные шаги нанесут колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между двумя странами и не позволят выйти из глубокого кризиса, возникшего, по мнению Лаврова, в период администрации Джо Байдена.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Американское издание The New York Times заявило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приближает США к прямой конфронтации с Россией. Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

